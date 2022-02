Rowerem do 7 km od Mikołowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 lutego?

Rowerem w pobliżu Mikołowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 lutego w Mikołowie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 lutego w Mikołowie ma być nan°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Wieczorny test Traseo 2

Stopień trudności: 1

Dystans: 46,65 km

Czas trwania wyprawy: 399092 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 982 m

Pana79 poleca trasę rowerzystom z Mikołowa

Wieczorny test nowej aplikacji Traseo 2 ' przebieg to Gniotek-Wilkowyje(od tego miejsca zaczeło zapisywać trasę ten kawałek musiałem dorysować

)-Żwaków-Jezioro Paprocańskie-Kobiór-Gostyń-Wyry-Gniotek.Trasa łatwa, chociaż po ostatniej nawałnicy sporo powalonych drzew na szlaku' czas lajtowy musiałem opanować nową aplikację jest trochę mniej dokładna jeśli chodzi o mapę w trakcie jazdy 'dystans w trakcie jazdy i szybkość.Strasznie długo łapie na początku lokalizacje jest sporo do dopracowania, najbardziej mapa na traseo 1 była dokładniejsza w trakcie jazdy gdy się pobłądziło nawet w lesie widoczne były wszystkie alejki i ścieżki a w traseo 2 tego nie ma :(

