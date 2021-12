Rowerem do 7 km od Mikołowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Mikołowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 3

Dystans: 92,92 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 271 m

Suma zjazdów: 1 276 m

Trasę rowerową mieszkańcom Mikołowa poleca Pana79

Ta trasa dawno mi już chodziła po głowie, dziś postanowiłem ją zrealizować.Początek to Gniotek(dzielnica mikołowa)-Wyry-Łaziska Górne-Gostyń-Chałupy-Suszec-Sikowiec-Kryry-Mizerów-Pawłowice-Pniówek-Krzyżowice-Borynia-Żory-Palowice-Zazdrość-Gardowice-Łaziska Górne-Wyry-Ostrów-Wilkowyje.Na liczniku wybiło 97 kilosów.Ze względu na dystans poziom trudny.Ciekawsze miejsca opisane przy zdjęciach, polecam na dłuższy wypadzik.

