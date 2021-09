Rowerem do 7 km od Mikołowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Dzisiaj postanowiłem przetrzeć szlak do Rybnika trasa przebiegała 95% szlakami rowerowymi w większości super oznakowanymi.Przebieg to Gniotek-Wyry-Łaziska Górne-Gardowice-Zazdrość-Palowice-Żory-Szczejkowice-Rybnik-Przegędza-Leszczyny-Czerwionka-Czuchów-Dębińsko-Ornontowice-Bujaków-Paniowy-Mikołów Rynek-Gniotek.Na liczniku pykło101km ,czas przejazdu z postojami na uzupełnienie płynów ,fotki i jak na wykresie widać błądzeniu ale tylko przez to że przegapiłem tabliczkę z kierunkiem jazdy.Trasa średniej trudności polecam super oznakowana i piękne widoki!! Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Mikołowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Sobotnia wyprawa rowerowa z kumplami do miejscowości Pawełki na działkę na grilla:) Start trasy Gniotek-Kamionka z tond szlakiem rowerowym przez Lasy Panewnickie w kierunku Katowickich osiedli Witosa i Tysiąclecia następnie przez Park Śląski-Bytków koło TVP Katowice-Michałkowice tu spotkanie z kumplami jeden z nich na szybko wymieniał dętkę i dalej w trasę przez Dąbrówkę Wielką-Żychcice-Dobieszowice-koło Zbiornika wodnego Kozłowa Góra w miejscowości Świerklaniec-Zalew Nakło Chechło tu krótki postój na batoniki żele i małe piwko i dalej w kierunku Miasteczka Śląskiego leśną rajzą przez miejscowości Tłuczykąt-Siwcowa-Boruszowice-Brynek-Tworóg-Piłka- Rusinowice-Sadów-Jawornica-Kochcice i cel naszej wyprawy Pawełki i bardzo smaczny żurek przyrządzony przez naszą kumpele Madzię :),smaczne piwko i grill.Trasa w tych warunkach 35 stopni w cieniu i duszno jak diabli na około 85 km musieliśmy odpocząć w lesie bo mi duchota dawała we znaki a kumplowi parzyło w stopy, pościągaliśmy buty i koszulki trasa trudna.Artek i Mario super się razem kręciło kilosy, Artek dzięki za pokazanie nowych ciekawych miejsc, oby więcej takich spotkań ! Nawiguj

Tego dnia był piękny, słoneczny, ciepły dzionek, więc postanowiłem wskoczyć na rumaka i pomknąć w stronę Pszczyny przez Kobiór, Piasek. Docieram do pięknego o tej porze roku Parku Zamkowego i rozlewającej się rzeki Pszczynki i Zameczku, krótki postój uzupełnienie płynów i dalej w stronę Jeziora Goczałkowickiego. Objeżdżam go w stronę Chybia i docieram do miejscowości Strumień, dokładnie do ryneczku.Następnie kieruje się w stronę Studzionki-Kyrów-Suszca, przez lasy dojeżdżam do Gostynia-Wyrów i do mojego Gniotka :)Trasa wyszła około 100 km ale myślę że każdy trochę pomykający na rowerku powinien ją przejechać, super widoczki po drodze zrekompensują każde zmęczenie :)

Nawiguj