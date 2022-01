Sarny ofiarami wypadków. Leśne Pogotowie w Mikołowie nie wszystkim może pomóc

- Zima to czas, kiedy sarny często ulegają wypadkom - mówi Jacek Wąsiński, szef Leśnego Pogotowia. - Natężenie ruchu na drogach duże, kierowcy nie uważają, a terenów dla zwierzyny coraz mniej, na domiar złego poprzecinane są drogami, więc wiele zwierząt tymi drogami przeprawia się do kolejnego skrawka zarośli.

Szybko zapadający zmrok o tej porze roku bardzo utrudnia widoczność. I sarny oraz inne zwierzęta leśne wpadają pod koła.

- Jedne trafiają do nas w takim stanie, że nie mają szans na przeżycie, inne udaje się wyleczyć - mówi Jacek Wąsiński. - Z saren, które do nas przywieziono od końca listopada, w tej chwili jest 28 gotowych do wypuszczenia na wolność, ale, niestety, około dwudziestu nie przeżyło.

Co roku Leśne Pogotowie udziela pomocy około 2 tys. zwierząt i ptaków. W 2021 roku trafiły do Mikołowa z ponad 200 gmin z prawie 350 miejscowości z całego kraju. „Wiele zostało do nas przywiezionych, ale sami też przejechaliśmy dziesiątki tysięcy kilometrów, by dotrzeć do rannego zwierzęcia”, czytamy na profilu Facebookowym Leśnego Pogotowia.