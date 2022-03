Ścieżki rowerowe do 7 km od Mikołowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Trasy rowerowe w okolicy Mikołowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Mikołowie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Mikołowie ma być 7°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 101,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 644 m

Suma zjazdów: 1 644 m

Pana79 poleca trasę rowerzystom z Mikołowa

Mam remont łazienki więc ostatnio mało czasu na rowerowy relaks, dziś udało mi się wcześniej skończyć i postanowiłem wyruszyć w trasę. Początek trasy miał przebiegać czerwonym szlakiem rowerowym przez Kobiór do Pszczyny i z powrotem przez Studzienice, a że miałem nawet dobry czas i super mi się kręciło kilosy to pociągło mnie do Goczałkowic nad zbiornik, gdzie pogoda była iście sztormowa i tam wpadł mi pomysł do głowy żeby wykorzystać część trasy kolegi Lukasa i uderzyć przez Czechowice Dziedzice przez Brzeszcze do Rezerwatu Żubrowisko w Jankowicach, gdzie udało mi się w końcu zrobić fotkę wylegującego się Żubra.Z Jankowic już z górki przez Studzienice, Kobiór, Tychy do domku.Trasę zaliczam do udanych, mimo silnego wiatru i ciemnych chmur nad głową no i temperatura nie rozpieszczała. Polecam każdemu spragnionemu super widoków rowerzyście ;)

Nawiguj