Ścieżki rowerowe do 7 km od Mikołowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Mikołowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Mikołowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. 🚲 Trasa rowerowa: Barbórkowa trasa Stopień trudności: 3

Dystans: 29,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 1 669 m

Suma zjazdów: 1 654 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Mikołowa Dzisiaj piękne słoneczko i lekki mrozik za oknem, dziś Święto Górników Barbórka,a że pracuje w kopalni to i moje święto.Postanowiłem je uczcić w swój oryginalny sposób robiąc małą rundkę po okolicy.Mrozik około zera stopni miejscami ułatwiał nie było takiej ciapy jak przy ostatniej mojej trasie, ale miejscami w lesie szczególnie utrudniał były wyjeżdżone koleiny, trzeba było się mocno skoncentrować bo można było zaliczyć glebę ;) Dlatego dałem poziom trudny w innych warunkach do przejechania dla każdego.Trasa o tej porze roku bardzo malownicza, po drodze miałem małą awarię nie mojego rumaka, lecz mnie dorwała sraczkus pospolitus :) Troczę tyłek zmarznął, ale jest się z czego pośmiać:)

PRZY OKAZJI BARBÓRKI WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO WSZYSTKIM GÓRNIKOM !!!!!!!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Mysłowice-Sławków-Łazy-Siewierz-Boguchwałowice Stopień trudności: 3

Dystans: 103,71 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 874 m

Suma zjazdów: 1 865 m Rowerzystom z Mikołowa trasę poleca Pana79

Sobotni wypad z kumplami na grilla nad Zalew Przeczycko-Siewierski na działkę .Trasa przebiegała na około przez Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Giszowiec-Mysłowice-Słupna-Brzęczkowice-Niedzieliska-Góra Piasku-Maczki-Niwa-Sławków-Okradzionów-Niegowonice-Łazy-Ciągowice-Kuźnia Sulikowska-Siewierz-Boguchwałowice.Super trasa z super kumplami na liczniku wybiło110km,przebieg trasy lasami,asfaltami ,szutrami,piaskami.Trasa raczej trudna polecam zapaleńcom rowerowym takim jak my :-)Czas przejazdu jak na pierwszy raz tym szlakiem nawet dobry miejscami pogubiliśmy się ;-)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Trasami rowerowymi do Lędzin Stopień trudności: 2

Dystans: 63,58 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 2 462 m

Suma zjazdów: 2 447 m Rowerzystom z Mikołowa trasę poleca Pana79

Dziś postanowiłem wrócić w rejony Lędzin tak mi się tam ostatnio spodobało że musiałem wypróbować dotrzeć tam szlakami rowerowymi i w 95% się udało ;) Na początek kieruję się w stronę Podlesia i tam wbijam się na czerwony szlak rowerowy, ten doprowadza mnie do czarnego szlaku rowerowego, który zaczyna się w Murckach, prowadzi przez bajeczne Lasy Murckowskie i Rezerwat Las Murckowski aż do rynku w Bieruniu. Stąd czerwonym szlakiem pokrywającym się z Wiślaną Trasą Rowerową docieram aż do miejscowości Świerczyniec. Tu wbijam na żółty szlak, a następnie skręcam w las w stronę Jeziora Paprocańskiego (mały odcinek bez szlaku rowerowego). Z Paprocan wbijam na szlak, który doprowadza mnie do miejscowości Wilkowyje i dalej w kierunku Wyr odbijam w kierunku mojego Gniotka. Na pożegnanie małe pifffko U Rysia i z górki do domku :) Trasa raczej lekka i przyjemna do przejechania dla każdego, można rozłożyć na cały dzionek :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Świąteczna Ósemka Stopień trudności: 2

Dystans: 46,27 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 500 m

Suma zjazdów: 1 484 m Trasę rowerową mieszkańcom Mikołowa poleca Pana79

Pogoda rewelacyjna jak na grudzień postanowiłem ją wykorzystać i ruszyć na szlak, początek to Gniotek (dzielnica Mikołowa),później kieruje się na Wzgórze Kamionka” jest to zespół przyrodniczo-krajobrazowy utworzony na terenie gminy Mikołów zjeżdżam z niej i wyskakuje na dolinę Jamny skręcam w prawo i znajduje się w lasach Panewnickich mijam Krzyż i głaz pamiątkowy upamiętniający 50 rocznicę bohaterskiej śmierci żołnierzy Inspektoratu Katowickiego Armii Krajowej.Dalej szlakiem rowerowym do Parku Zadole w Piotrowicach i starej Wieży ciśnień przy stacji Katowice Piotrowice, na terenie dawnych warsztatów kolejowych.Przejeżdżam przez Piotrowice i wjeżdżam do lasów murckowskich gdzie znajduje się pomnik. Na pomniku widnieje napis: "Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Śladem naszych przodków podnosimy ten znak, aby po wieczne czasy przypominał, pocieszał i umacniał jak Chrystus. A.D. 1979". i staw Barbara.Przejeżdżam przez Giszowiec i Nikiszowiec gdzie znajduje się nadal działająca od 1826 roku kopalnia Wieczorek i zabytkowe osiedle robotnicze Nikiszowiec który powstał w latach 1908-1919 roku i parafia św. Anny.Jadę dalej mijając Galerię Szyb Wilson skręcam w lewo mijam staw Upadowa, dojeżdżam do Parku Romana Stachonia i lotniska Muchowiec.Dalej jadę przez Zespół krajobrazowo-przyrodniczy Źródła Kłodnicy i rezerwat Ochojec, Kostuchnę,Podlesie i jestem w domku :) Polecam każdemu turyście rowerowemu na dłuższą przejażdżkę lub krótszą przejażdżkę zależy od formy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Sylwestrowo po okolicy Stopień trudności: 2

Dystans: 38,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 200 m

Suma podjazdów: 1 854 m

Suma zjazdów: 1 858 m Rowerzystom z Mikołowa trasę poleca Pana79 Sobotni sylwestrowy poranek obudził mnie pięknym słoneczkiem, a że był także mały minus na termometrze, nie miałem się co bać o pluchę, postanowiłem wskoczyć na mojego rumaka i sprawdzić co w przyrodzie słychać w ostatnim dniu 2016 roku. Początek trasy to Gniotek (dzielnica Mikołowa), z którego udaję się przez las Gniotkowski w kierunku dzielnicy Tychów Wilkowyje, następnie skręcam w piękne Lasy Kobiórskie, kieruję się w stronę miejscowości Kobiór, przekraczając przez uroczy mostek rzeczkę Gostynkę. W Kobiórze skręcam w kierunku Rezerwatu Babczyna Dolina, oczywiście po drodze robiąc kilka fotek otaczającej przyrody. Następnie improwizuję, udając się na wyczucie w kierunku miejscowości Zgoń, odbijam w kierunku Łazisk Górnych, zaliczając niezły podjazd pod Górę św. Jana, gdzie rozpościera się super widok na panoramę Mikołowa, zjeżdżam - można powiedzieć - z górki na pazurki w kierunku Wyr, zaliczając po drodze jeszcze jedno okoliczne wzniesienie Skały, wracam, zataczając fajną pętelkę do domku.Trasę zaliczam do udanych. Polecam każdemu nawet w o tej porze roku -mrozik ułatwiał przejazd przez niektóre miejsca ;)

Nawiguj

