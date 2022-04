Ścieżki rowerowe do 7 km od Mikołowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 23 - 24 kwietnia?

Dzisiaj pogoda nawet spoko tylko trochę wiało, postanowiłem wybrać się w stronę Muchowca, a że nawet fajnie mi się nabijało kilosy to postanowiłem zahaczyć o Siemianowice Sląskie i odwiedzić kumpla i jego rodzinkę.Szybka męska spontaniczna decyzja kolegi i postanowił część trasy powrotnej pokonać ze mną po wypiciu gorącej kawki zrobionej przez koleżankę Klaudię wskoczyliśmy na rumaki i skierowaliśmy się w stronę Parku śląskiego i dalej w kierunku Witosa tam nawet czas był sprzyjający więc postanowiłem zahaczyć z kumplem o Kochłowice i zobaczyć Średniowieczny Gródek cel wyprawy kolegi. Tam krótki postój i rozstanie z kolegą on w kierunku Siemianowic, a ja w kierunku Mikołowa. Mario dzięki za wspólna część trasy i że mnie tam wyciągałeś ! Przebieg trasy to Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Muchowiec-Zawodzie-Siemianowice Śląskie-Park Śląski-Kochłowice-Jamna-Gniotek.Trasa dosyć przyjemna polecam na dłuższy wypadzik :) Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Mam remont łazienki więc ostatnio mało czasu na rowerowy relaks, dziś udało mi się wcześniej skończyć i postanowiłem wyruszyć w trasę. Początek trasy miał przebiegać czerwonym szlakiem rowerowym przez Kobiór do Pszczyny i z powrotem przez Studzienice, a że miałem nawet dobry czas i super mi się kręciło kilosy to pociągło mnie do Goczałkowic nad zbiornik, gdzie pogoda była iście sztormowa i tam wpadł mi pomysł do głowy żeby wykorzystać część trasy kolegi Lukasa i uderzyć przez Czechowice Dziedzice przez Brzeszcze do Rezerwatu Żubrowisko w Jankowicach, gdzie udało mi się w końcu zrobić fotkę wylegującego się Żubra.Z Jankowic już z górki przez Studzienice, Kobiór, Tychy do domku.Trasę zaliczam do udanych, mimo silnego wiatru i ciemnych chmur nad głową no i temperatura nie rozpieszczała. Polecam każdemu spragnionemu super widoków rowerzyście ;)

