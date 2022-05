Ścieżki rowerowe do 7 km od Mikołowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Dzisiejsza trasa jest zaimprowizowana częścią trasy kolegi Lukasa, dokładnie góra Ramża i stacja meteo na jej szczycie.Przebieg to Gniotek-Jamna-Śmiłowice-Paniowy-Chudów-Ornontowice-Góra Ramża-Bełk-Palowice-Zazdrość-Łaziska Górne-Wyry-Gniotek.Dodam że Góra Ramża jest największym wzniesieniem ziemi rybnickiej.Trasa średniej trudności, pokonany dystans według licznika to 70 kilosów.Polecam na dłuższy wypad. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Mikołowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Sobotnia wyprawa rowerowa z kumplami do miejscowości Pawełki na działkę na grilla:) Start trasy Gniotek-Kamionka z tond szlakiem rowerowym przez Lasy Panewnickie w kierunku Katowickich osiedli Witosa i Tysiąclecia następnie przez Park Śląski-Bytków koło TVP Katowice-Michałkowice tu spotkanie z kumplami jeden z nich na szybko wymieniał dętkę i dalej w trasę przez Dąbrówkę Wielką-Żychcice-Dobieszowice-koło Zbiornika wodnego Kozłowa Góra w miejscowości Świerklaniec-Zalew Nakło Chechło tu krótki postój na batoniki żele i małe piwko i dalej w kierunku Miasteczka Śląskiego leśną rajzą przez miejscowości Tłuczykąt-Siwcowa-Boruszowice-Brynek-Tworóg-Piłka- Rusinowice-Sadów-Jawornica-Kochcice i cel naszej wyprawy Pawełki i bardzo smaczny żurek przyrządzony przez naszą kumpele Madzię :),smaczne piwko i grill.Trasa w tych warunkach 35 stopni w cieniu i duszno jak diabli na około 85 km musieliśmy odpocząć w lesie bo mi duchota dawała we znaki a kumplowi parzyło w stopy, pościągaliśmy buty i koszulki trasa trudna.Artek i Mario super się razem kręciło kilosy, Artek dzięki za pokazanie nowych ciekawych miejsc, oby więcej takich spotkań ! Nawiguj

Dziś postanowiłem powtórzyć trasę do Karviny (Czechy),której ostatnio mi nie zapisało z powodu awarii traseo.Trasa przebiega lasami ,polami i uroczymi małymi miejscowościami,było i wietrznie i słonecznie i burza i deszcz trasa z przygodami miejscami u podnóża beskidu śląskiego.Przebieg to Gniotek-Wyry-Gardowice-Zazdrość-Palowice-Żory-Krzyżowice-Pniówek-Bzie-Pielgrzymowice-Zebrzydowice-Kończyce Małe-Karvina-Pruchna-Drogomyśl-Gołysz-Zaborze-Mnich-Pszczyna-Jankowice-Studzienice-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Na liczniku wybiło nie całe 144km, trasa średniej trudności miejscami nie złe podjazdy,czas przejazdu z postojami na fotki i płyny polecam :-) Nawiguj

Trasa już dawno chodziła mi po głowie, chociaż ciężko miałem się tam wybrać. Dziś postanowiłem w końcu odwiedzić te miejsce na początku miało to być tylko Muzeum PRL, a że było blisko to najpierw zahaczyłem o zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu. Początek to tradycyjnie mój Gniotek z którego udaje się w kierunku Wzgórza Kamionka, gdzie rozciąga się piękny widok na panoramę Katowic, później przez Rudzkie lasy w stronę Halemby-Kończyc no i Guido. Cofam się kawałek w stronę Pawłowa, po chwili docieram do celu mojej podróży - Muzeum PRL-u w Nowej Rudzie, wracam przez Bielszowice-Lasy Panewnickie docieram do Mikołowa. Trasa bardzo malownicza, szczególnie w lesie, z wyjątkiem małej części miast, przez które musiałem przejechać. Polecam każdemu amatorowi dwóch kółek :)

