Sierpień w Mikołowie: Przegląd prasy z lipca 2024 w Mikołowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd lipca 2024 w Mikołowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w woj. śląskim niczym urlop nad Bałtykiem! Piękne plażowiczki, słońce, piasek, szaleństwo w wodzie... WAKACJE 2024. Piasek, szaleństwo w wodzie... - prawie jak nad Bałtykiem! Od kilku dni w woj. śląskim mamy do czynienia z iście afrykańskimi upałami! Słupki w termometrach już dawno przekroczyły 30 st. C! Mieszkańcy regionu korzystają z letniej pogody i szukają ochłody na licznych kąpieliskach czy basenach. Odwiedziliśmy kilka najpopularniejszych - tam były prawdziwe tłumy. Niczym... Władysławowo w szczycie sezonu! Zobaczcie te zdjęcia. 📢 Gorący pokaz w bikini na półfinale "Angel of The World 2024"! Panie prezentowały się zjawiskowo! - zobacz zdjęcia Za nami półfinał "Angel of The World 2024". Wybrano najpiękniejsze dziewczyny, które powalczą o zwycięstwo. Finał konkursu już we wrześniu. Która z dziewczyn zdobędzie upragnioną koronę? Zobacz ZDJĘCIA finalistek z półfinałów.

📢 Do 24 godzin bez prądu! W tych miejscowościach w woj. śląskim będą wyłaczenia - oto HARMONOGRAM Do 24 godzin bez prądu! W terminie, od 29 lipca do 2 sierpnia 2024 r. mieszkańców wybranych miejscowości w woj. śląskim czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 24 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Prasówka sierpień Mikołów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Mikołowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pijany kierowca wjechał do rowu. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie W Orzeszu pijany 46-letni obywatel Ukrainy wjechał do rowu, mając ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Choć mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nic nie zagraża.

📢 Policyjny pościg w Gliwicach. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli. Pojazd prowadził 15-letni Ukrainiec. Padły strzały ostrzegawcze Dwóch nastolatków zostało aresztowanych po szaleńczym pościgu ulicami Gliwic i okolicznych miejscowościach. Ich czarne audi nie zatrzymało się do kontroli, popełniając liczne wykroczenia drogowe. Policjanci zmuszeni byli użyć radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego i oddać strzały w kierunku pojazdu. Zatrzymani to 15-letni kierowca i jego 18-letni pasażer. 📢 16 godz. bez prądu w wakacje!? W tych miastach i wsiach w wow. śląskim będą wyłączenia. Sprawdź terminy KOMUNIKAT. W terminie, od 22 do 26 lipca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wielu miejscowości czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 16 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Piękny pałac na Śląsku wystawiony na sprzedaż. Zobacz te cudowne wnętrza i sprawdź cenę! Możesz stać się jego właścicielem. ZDJĘCIA Piękny pałac do kupienia na Śląsku. Tak, można kupić sobie zabytkowy dworek, oczywiście za odpowiednio dużo pieniędzy. Kompleks pałacowo-parkowy z XIX wieku znajduje się dokładniej w Ornontowicach, w powiecie mikołowskim. Pałac kosztuje prawie 7 milionów złotych i ma 1823,83m² powierzchni i 75 500 m² działki. Kliknij w galerię i sprawdź, jak wygląda i ile kosztuje taka posiadłość. 📢 Wczasy 2024 nad Bałtykiem. Sprawdzamy plaże w Ustce, Darłowie, Mielnie... - zobacz aktualne ZDJĘCIA! Wybieracie się na Bałtyk, a może właśnie wróciliście? Którą z miejscowości nad Morzem Bałtyckim w Polsce lubicie najbardziej? Nasi dziennikarze odwiedzili kilka z nich. Zobaczcie zdjęcia wykonane w ostatnich dniach...

📢 Nie będzie prądu przez 24 godziny?! W tych miejscowościach w woj. śląskim są planowane wyłączenia - sprawdź HARMONOGRAM KOMUNIKAT. W dniach, od 15 do 19 lipca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców kilkunastu miast i kilkudziesięciu wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 24 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin! 📢 Mieszkańcy Abisynii czekają na eksmisję. Baraki z Mikołowa zostaną zrównane z ziemią - zobacz ZDJĘCIA Wyglądają jak miniaturowe familoki z czerwonej cegły. Tutejsi nazywają je barakami. Abisynia - niechlubna "dzielnica" Mikołowa, przechodzi gruntowne zmiany. Jeden z ponadstuletnich budynków został już wyburzony, a w jego miejscu powstaje teraz nowy. Wśród tutejszych krążą pogłoski, że pozostałe dwa czeka ten sam los. Co z mieszkańcami? Mają zostać przeniesieni do budowanych mieszkań o wyższym standardzie. Zdania na ten temat są jednak podzielone.

📢 Tu w woj. śląskim zjesz najlepszego kebaba! Oto 19 miejsc, które musisz odwiedzić Dzień Kebaba to doskonała okazja, by spróbować różnorodnych wariantów oraz odwiedzić lokale, które specjalizują się takich daniach. W naszej galerii znajdziesz zestawienie 19 najlepiej ocenianych lokali z kebabem, które uzyskały ceny powyżej 4,7 w opiniach użytkowników Google. 📢 Orzeski Bieg Charytatywny 2024. Ponad 150 biegaczy wyruszyło na trasę, by pomóc Mirelli 14 lipca w niedzielę odbył się Orzeski Bieg Charytatywny. Ponad 150 biegaczy wyruszyło na trasę w Orzeszu-Jaśkowicach, by pomoc w leczeniu i rehabilitacji mieszkanki tego miasta Mirelli Kryś. Zobaczcie zdjęcia z Orzeskiego Biegu Charytatywnego. 📢 Rekordowa liczba mandatów dla 60-letniej tyszanki za szybką jazdę w Mikołowie - poznaj szczegóły Co byście powiedzieli o człowieku, który w ciągu miesiąca otrzymał kilka mandatów za to samo wykroczenie popełniane stale w tym samym miejscu? 60-latka z Tychów nagminnie przekraczała prędkość w Mikołowie. Na koncie uzbierała w miesiąc aż 44 punkty karne.

📢 Matura 2024 w woj. śląskim - WYNIKI. Sprawdź, jak poradzili sobie uczniowie. W których powiatach wyniki są najwyższe? 9 lipca tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Uczniowie z niepokojem spoglądają na wyniki. Od nich bowiem zależy to jak potoczą się ich dalsze losy. Ci, którzy napisali matury na wysokim poziomie już teraz mogą rozglądać się za wymarzonymi kierunkami studiów. Z naszej galerii dowiesz się, jakie wyniki uzyskali uczniowie z powiatów woj. śląskiego. 📢 W tych miejscowościach woj. śląskiego wyłączą prąd! Przerwy będą nawet do 10 godzin! Oto LISTA miast i wsi - sprawdź terminy [8 - 12 VII ] KOMUNIKAT. Od 8 do 12 lipca 2024 r. mieszkańców wybranych miejscowości czekają czasowe wyłączenia dostaw prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 10. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - WYNIKI! Sprawdź, w których miastach woj. śląskiego uczniom poszło najlepiej! Egzamin ósmoklasisty dla uczniów jest formą sprawdzenia się i podsumowania dotychczas zdobytych kompetencji. Przedmiotami, z którymi musieli się zmierzyć uczniowie, były kolejno: j. polski, matematyka, język obcy nowożytny. Z naszej galerii dowiesz się, w których miastach województwa śląskiego uczniowie uzyskali najwyższe rezultaty. Będziecie zaskoczeni wynikami...

