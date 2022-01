Śmiertelny wypadek w Hucie Łaziska. Szef firmy usłyszał zarzut

Do śmiertelnego wypadku w Hucie Łaziska doszło we wtorek, 11 stycznia 2021, około południa. Zginął 66-letni mieszkaniec Katowic. Był pracownikiem firmy prowadzącej remont pieca. Prace te wymagają dokonania kontrolowanego wybuchu. W tym czasie nikogo w pobliżu pieca nie powinno być. Niestety, był wspomniany pracownik.

Jak ustaliły policja i prokuratura, nie zdążył on opuścić strefy wybuchu.

Szef firmy prowadzącej te prace od razu trafił do policyjnego aresztu. Jest to 75-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego. W dniu zdarzenia był trzeźwy.

W czwartek, 13 stycznia, około południa został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut z artykułu 155 Kodeksu Karnego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci pracownika.

Jak nam powiedziała mł. asp. Ewa Sikora, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, podejrzany został zwolniony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 20 tys. zł.