Śmiertelny wypadek w Mikołowie. Samochód przejechał mężczyznę na przejściu dla pieszych

Śmiertelne potrącenie w Mikołowie

We wtorek, 31 grudnia, mikołowscy policjanci o godzinie 6.43 otrzymali zgłoszenie o wypadku na ulicy Wyzwolenia w Mikołowie. Niestety na wysokości firmy Wiromet (ul. Wyzwolenia 27), doszło do śmiertelnego potrącenia. Mężczyzna przechodził na oznakowanym przejściu dla pieszych. Nie zauważył go nadjeżdżający kierowca.

Na miejscu była policja, prokurator i biegły. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierowca volkswagena golfa kombi uderzył w przechodzącego mężczyznę, który zginął na miejscu. Nie żyje 59-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej.

- Kierujący był trzeźwy. Oczywiście pobrana została też krew do badań na zawartość narkotyków. Do wypadku doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca jechał od centrum Mikołowa w kierunku "Wiślanki" - wyjaśnia sierż. szt. Ewa Sikora, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.