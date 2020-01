Studniówka 2020 II LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Mikołowie [ZDJĘCIA]

Maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Mikołowa są już po swojej studniówce. Była to okazja do odtańczenia tradycyjnego poloneza, wspólnych zdjęć oraz zabawy do białego rana.

Autorem zdjęć jest Andrzej Kupidłowski [Andrzej Kupidłowski Fortografia]