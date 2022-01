Styczeń 2022 w Mikołowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przegląd grudnia 2021 w Mikołowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Witamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim lub znajomym, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!

W Sylwestra Ministerstwo Zdrowia podało informację o 1643 nowych zakażeniach koronawirusem w woj. śląskim - najwięcej m.in. w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Częstochowie i w Zabrzu. Natomiast w całej Polsce przybyło łącznie 13 601 kolejnych chorych. Zmarło w kraju 638 osób, w tym 99 w Śląskiem. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.