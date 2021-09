Trasy rowerowe do 7 km od Mikołowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Mikołowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 2 - 3 października przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 7 km od Mikołowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Mikołowa warto wybrać w weekend 2 - 3 października.

Ścieżki rowerowe w okolicy Mikołowa We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w Mikołowie ma być 17°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Mikołowie ma być 19°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Pętla Mikołów-Pszczyna-Mikołów Stopień trudności: 2

Dystans: 59,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 1 306 m

Suma zjazdów: 1 299 m Trasę dla rowerzystów z Mikołowa poleca Pana79 Dziś postanowiłem skorzystać z pięknej pogody i przetrzeć nowe szlaki,wyszła mi taka sobie trasa Gniotek-Wilkowyje-Kobiór-Czarków-Pszczyna-Studzienice-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Dystans wskazany na liczniku to 64km,trasa leśno-asfaltowa o średniej trudności.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Pawełki Stopień trudności: 3

Dystans: 107,31 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 2 706 m

Suma zjazdów: 2 781 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Mikołowa Sobotnia wyprawa rowerowa z kumplami do miejscowości Pawełki na działkę na grilla:) Start trasy Gniotek-Kamionka z tond szlakiem rowerowym przez Lasy Panewnickie w kierunku Katowickich osiedli Witosa i Tysiąclecia następnie przez Park Śląski-Bytków koło TVP Katowice-Michałkowice tu spotkanie z kumplami jeden z nich na szybko wymieniał dętkę i dalej w trasę przez Dąbrówkę Wielką-Żychcice-Dobieszowice-koło Zbiornika wodnego Kozłowa Góra w miejscowości Świerklaniec-Zalew Nakło Chechło tu krótki postój na batoniki żele i małe piwko i dalej w kierunku Miasteczka Śląskiego leśną rajzą przez miejscowości Tłuczykąt-Siwcowa-Boruszowice-Brynek-Tworóg-Piłka- Rusinowice-Sadów-Jawornica-Kochcice i cel naszej wyprawy Pawełki i bardzo smaczny żurek przyrządzony przez naszą kumpele Madzię :),smaczne piwko i grill.Trasa w tych warunkach 35 stopni w cieniu i duszno jak diabli na około 85 km musieliśmy odpocząć w lesie bo mi duchota dawała we znaki a kumplowi parzyło w stopy, pościągaliśmy buty i koszulki trasa trudna.Artek i Mario super się razem kręciło kilosy, Artek dzięki za pokazanie nowych ciekawych miejsc, oby więcej takich spotkań !

🚲 Trasa rowerowa: Trasami rowerowymi do Lędzin Stopień trudności: 2

Dystans: 63,58 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 2 462 m

Suma zjazdów: 2 447 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Mikołowa Dziś postanowiłem wrócić w rejony Lędzin tak mi się tam ostatnio spodobało że musiałem wypróbować dotrzeć tam szlakami rowerowymi i w 95% się udało ;) Na początek kieruję się w stronę Podlesia i tam wbijam się na czerwony szlak rowerowy, ten doprowadza mnie do czarnego szlaku rowerowego, który zaczyna się w Murckach, prowadzi przez bajeczne Lasy Murckowskie i Rezerwat Las Murckowski aż do rynku w Bieruniu. Stąd czerwonym szlakiem pokrywającym się z Wiślaną Trasą Rowerową docieram aż do miejscowości Świerczyniec. Tu wbijam na żółty szlak, a następnie skręcam w las w stronę Jeziora Paprocańskiego (mały odcinek bez szlaku rowerowego). Z Paprocan wbijam na szlak, który doprowadza mnie do miejscowości Wilkowyje i dalej w kierunku Wyr odbijam w kierunku mojego Gniotka. Na pożegnanie małe pifffko U Rysia i z górki do domku :) Trasa raczej lekka i przyjemna do przejechania dla każdego, można rozłożyć na cały dzionek :)

🚲 Trasa rowerowa: Na Giszowiec na grzańca z kumplem Stopień trudności: 2

Dystans: 37,62 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 500 m

Suma zjazdów: 1 497 m Trasę dla rowerzystów z Mikołowa poleca Pana79

Dystans: 41,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 553 m

Suma zjazdów: 1 539 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Mikołowa Pierwsza trasa w nowym roku, start sezonu 2016 i to w pięknej zimowej odsłonie.Początek Gniotek-Wilkowyje, Lasy Kobiórskie pozostałości po Puszczy Pszczyńskiej,dalej Promnice i piękny zabytkowy Zameczek myśliwski i zamarznięte o tej porze roku jezioro Paprocańskie.Następnie Żwaków-Mąkołowiec i w domku.Trasę mogę zaliczyć do udanych, o tej porze roku piękna przyroda w zimowej scenerii.Trasa jak widać na fotkach o tej porze roku wymagająca trzeba uważać by nie wpaść w poślisk ;),polecam każdemu zapaleńcowi rowerowemu :)

