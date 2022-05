Trasy rowerowe do 7 km od Mikołowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Rowerem w pobliżu Mikołowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Mikołowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 07 maja w Mikołowie ma być 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 08 maja w Mikołowie ma być 19°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🚲 Trasa rowerowa: W Święto Zmarłych do Kapliczki Maryjka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 535 m

Suma zjazdów: 1 544 m

Pana79 poleca trasę mieszkańcom Mikołowa

Dziś piękna pogoda szkoda by było nie skorzystać, a że dziś święto Zmarłych więc postanowiłem skoczyć do leśnej kapliczki Maryjka zaświecić znicz i po chwili zadumy wrócić z powrotem. Po drodze zahaczyłem o Rezerwat Babczyna Dolina i Skansen w Suszcu.Trasa większości przebiegała przez las o tej porze roku mieniący się pięknymi kolorami.Przebieg to Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Kobiór-Suszec-Zgoń-Gostyń-Wyry-Gniotek.Bardzo przyjemna trasa dla każdego w średniej kondycji rowerzysty polecam na wypad poza miasto i pooddychanie świeżym powietrzem i przy okazji podziwianie przyrody w jesiennej odsłonie.

