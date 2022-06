Trasy rowerowe do 7 km od Mikołowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

Trasy rowerowe z Mikołowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Popołudniowe kręcenie po przemysłowych terenach Śląska i nie tylko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 2 561 m

Suma zjazdów: 2 563 m

Pana79 poleca trasę rowerzystom z Mikołowa

Popołudniowa traska po przemysłowych terenach Śląska i nie tylko. Na początek kieruję się w stronę Mąkołowca i Wesołej, gdzie znajduje się kopalnia węgla kamiennego Wesoła. Następnie przez Kosztowy i Brzezinkę docieram do Jaworzna koło Elektrowni Jaworzno III, później przez Jazd Dziećkowice-Jazd Imielin dojeżdżam do Zbiornika Dziećkowice. Stąd przez Jamnice-Wioski dotarłem do Lędzin koło kopalni węgla kamiennego Ziemowit. Kilka fotek i dalej przez Bieruń, koło Fiat Chrysler Automobiles Poland - Cielmice, do Jeziora Paprocańskiego - tu to już z górki ;). Przez Żwaków-Wilkowyje dotarłem do domku. Trasa z przewagą asfaltu i trochę lasu, łatwa i przyjemna, polecam każdemu. :)

