Trasy rowerowe do 7 km od Mikołowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Mikołowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 7 km od Mikołowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Mikołowa proponujemy na weekend.

Rowerem w okolicy Mikołowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Vuelta a Wyźyna Katowicka - etap 2: górski Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 624 m Oberfeldkurat poleca trasę rowerzystom z Mikołowa Niezbyt długi etap, ale kilka premii górskich po drodze. Na początku niepotrzebnie jechałem po obrzeźach Mikołowa, gdyby ktoś miał ochotę przejechać się tą trasą, to sugeruję raczej jechać przez uroczy mikołowski rynek i naprawdę piękne planty.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Niedzielna traska z przygodami Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,81 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 111 m

Suma zjazdów: 1 106 m Rowerzystom z Mikołowa trasę poleca Pana79 Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: W Święto Zmarłych do Kapliczki Maryjka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 535 m

Suma zjazdów: 1 544 m Trasę dla rowerzystów z Mikołowa poleca Pana79 Dziś piękna pogoda szkoda by było nie skorzystać, a że dziś święto Zmarłych więc postanowiłem skoczyć do leśnej kapliczki Maryjka zaświecić znicz i po chwili zadumy wrócić z powrotem. Po drodze zahaczyłem o Rezerwat Babczyna Dolina i Skansen w Suszcu.Trasa większości przebiegała przez las o tej porze roku mieniący się pięknymi kolorami.Przebieg to Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Kobiór-Suszec-Zgoń-Gostyń-Wyry-Gniotek.Bardzo przyjemna trasa dla każdego w średniej kondycji rowerzysty polecam na wypad poza miasto i pooddychanie świeżym powietrzem i przy okazji podziwianie przyrody w jesiennej odsłonie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Trasami rowerowymi do Lędzin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,58 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 2 462 m

Suma zjazdów: 2 447 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Mikołowa

Dziś postanowiłem wrócić w rejony Lędzin tak mi się tam ostatnio spodobało że musiałem wypróbować dotrzeć tam szlakami rowerowymi i w 95% się udało ;) Na początek kieruję się w stronę Podlesia i tam wbijam się na czerwony szlak rowerowy, ten doprowadza mnie do czarnego szlaku rowerowego, który zaczyna się w Murckach, prowadzi przez bajeczne Lasy Murckowskie i Rezerwat Las Murckowski aż do rynku w Bieruniu. Stąd czerwonym szlakiem pokrywającym się z Wiślaną Trasą Rowerową docieram aż do miejscowości Świerczyniec. Tu wbijam na żółty szlak, a następnie skręcam w las w stronę Jeziora Paprocańskiego (mały odcinek bez szlaku rowerowego). Z Paprocan wbijam na szlak, który doprowadza mnie do miejscowości Wilkowyje i dalej w kierunku Wyr odbijam w kierunku mojego Gniotka. Na pożegnanie małe pifffko U Rysia i z górki do domku :) Trasa raczej lekka i przyjemna do przejechania dla każdego, można rozłożyć na cały dzionek :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu byłej bazy rakietowej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,34 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 425 m

Suma zjazdów: 1 429 m Trasę rowerową mieszkańcom Mikołowa poleca Pana79 Dziś postanowiłem wybrać się w lasy Pszczyńskie, poszukać byłej bazy rakietowej, miejsce pomogła mi znaleźć trasa kolegi Lemura z traseo. Początek trasy to jak zwykle Gniotek z którego kieruję się w stronę Wilkowyj-Kobióru trasaą rowerową w do Pszczyny odbiłem w prawo i po przejechaniu kilometra natrafiłem na zabudowania po byłej bazie.Miejsce bardzo ciekawe choć bardzo już zarośnięte i zniszczone, wojsko opuściło to miejsce około 2001 roku. Zdjęcia przedstawiają schron naprowadzania rakiet znajdujący się w strefie bojowej dywizjonu i magazyn rakiet.Następnie pojechałem w stronę Suszca zahaczając o skansen następnie Zgoń-Gostyń-Wyry i z górki do domku.Polecam każdemu dystans spory ale po płaskim terenie ;)

Nawiguj

