Trasy rowerowe do 7 km od Mikołowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 19 - 20 lutego?

Rowerem w pobliżu Mikołowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Mikołowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 19 lutego w Mikołowie ma być 9°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 lutego w Mikołowie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Świąteczna Ósemka

Stopień trudności: 2

Dystans: 46,27 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 500 m

Suma zjazdów: 1 484 m

Rowerzystom z Mikołowa trasę poleca Pana79

Pogoda rewelacyjna jak na grudzień postanowiłem ją wykorzystać i ruszyć na szlak, początek to Gniotek (dzielnica Mikołowa),później kieruje się na Wzgórze Kamionka” jest to zespół przyrodniczo-krajobrazowy utworzony na terenie gminy Mikołów zjeżdżam z niej i wyskakuje na dolinę Jamny skręcam w prawo i znajduje się w lasach Panewnickich mijam Krzyż i głaz pamiątkowy upamiętniający 50 rocznicę bohaterskiej śmierci żołnierzy Inspektoratu Katowickiego Armii Krajowej.Dalej szlakiem rowerowym do Parku Zadole w Piotrowicach i starej Wieży ciśnień przy stacji Katowice Piotrowice, na terenie dawnych warsztatów kolejowych.Przejeżdżam przez Piotrowice i wjeżdżam do lasów murckowskich gdzie znajduje się pomnik. Na pomniku widnieje napis: "Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Śladem naszych przodków podnosimy ten znak, aby po wieczne czasy przypominał, pocieszał i umacniał jak Chrystus. A.D. 1979". i staw Barbara.Przejeżdżam przez Giszowiec i Nikiszowiec gdzie znajduje się nadal działająca od 1826 roku kopalnia Wieczorek i zabytkowe osiedle robotnicze Nikiszowiec który powstał w latach 1908-1919 roku i parafia św. Anny.Jadę dalej mijając Galerię Szyb Wilson skręcam w lewo mijam staw Upadowa, dojeżdżam do Parku Romana Stachonia i lotniska Muchowiec.Dalej jadę przez Zespół krajobrazowo-przyrodniczy Źródła Kłodnicy i rezerwat Ochojec, Kostuchnę,Podlesie i jestem w domku :) Polecam każdemu turyście rowerowemu na dłuższą przejażdżkę lub krótszą przejażdżkę zależy od formy.

