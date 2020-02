Tutaj musicie się wybrać! Oto TOP25 atrakcji w województwie śląskim. Oceniają podróżni

Komentarze z TripAdvisor: "Szczerze to nie spodziewałem się tak ładnego miejsca i cieszę się, że dałem się namówić na przyjazd :-) To jest wręcz niewiarygodne, że wejście jest za darmo! Piękny, duży ogród! Masa cudnych, kolorowych ścieżek, zadbanych, eleganckich. Piękna roślinność, przyjemne place zabaw dla dzieci. Super restauracja z pyszną kawą i deserami na terenie ogrodów. Darmowy parking z bardzo dużą ilością miejsc 100m od wejścia. Bardzo polecam to miejsce! Mało cienia więc warto się wybrać w dzień kiedy nie ma upałów. Do zobaczenia!" "Niesamowita ilość, niesamowitych podejść do tematu ogrodu - mnóstwo inspiracji, ale przede wszystkim zielonego piękna, otaczającego nas zewsząd".

Jolanta Pierończyk