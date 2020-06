Tygodniowy przegląd prasy (Mikołów, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Mikołowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mikołowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kiedy koniec koronawirusa w woj. śląskim? Zobaczcie nową prognozę”?

Przegląd tygodnia Mikołów od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kiedy koniec koronawirusa w woj. śląskim? Zobaczcie nową prognozę Jak długo jeszcze potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga fala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie. 📢 Zobaczcie jakie sieci handlowe znikają z Polski. W tych sklepach trwają ostatnie wyprzedaże Francuska sieć sklepów z ubraniami dla kobiet Camaieu ogłosiła, że wycofuje się z Polski. W sklepach tej marki trwają właśnie ostateczna wyprzedaże. To nie pierwsza, i pewnie nie ostatnia, marka, jaka zrezygnowała z robienia biznesu w naszym kraju. Sprawdź, jakie jeszcze sieci wyszły z Polski. Pamiętacie je? Żałujecie, że nie można już kupić ich produktów w sklepach stacjonarnych?

📢 Śląskie: Który fotoradar zrobił najwięcej zdjęć? Gdzie padł ich rekord? Sprawdź, ile zdjęć zrobił każdy z fotoradarów w województwie Województwo śląskie. Jesteście kierowcami? Ten artykuł będzie dla Was przydatny. Który z fotoradarów w naszym regionie zarejestrował największą liczbę naruszeń dotyczących przekroczenia prędkości? Mamy dla Was nie lada gratkę! W tym artykule sprawdzicie, ile zdjęć w I. kwartale 2020 r., zrobił KAŻDY ze stacjonarnych fotoradarów w woj. śląskim.

Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Mikołów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mikołowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Memy o Śląsku i Ślązakach. Z czego śmieją się hanysy i gorole? Co o naszym regionie myślą w reszcie kraju? Zobaczcie Jak na Śląsk patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku i województwie śląskim robią absolutną furorę w internecie. W naszej galerii zebraliśmy te najlepsze. Zobaczcie z czego w kontekście Śląska śmieją się zarówno gorole, jak i hanysy! Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Śląskie memy. Zobacz, z czego śmieją się na Śląsku i jak inni żartują z jego mieszkańców [7.06.2020] Śląskie memy robią w internecie furorę. Nie bez powodu. Z jednej strony wynika to z charakterystycznego brzmienia śląskiej gwary. Z drugiej mieszkańcy Śląska oraz pozostali mieszkańcy kraju mogą za ich pośrednictwem wzajemnie z siebie żartować. 📢 43. Tyski Wieczór Uwielbienia: Bóg miłości i pokoju będzie z wami. ZDJĘCIA Tyski Wieczór Uwielbienia z powodu pandemii koronawirusa odbył się w pustym kościele bł. Karoliny w Tychach, ale w obecności ekip filmowych, które transmitowały całe wydarzenie. Temat brzmiał: "Bóg miłości i pokoju będzie z wami". 📢 Lubuskie Morze Martwe - zobacz podwodny pejzaż kwaśnych jezior po kopalni Babina w Łęknicy. Te widoki zapierają dech w piersiach! W kwaśnych jeziorach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa (woj. lubuskie) nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka.

📢 Ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Biedronka i Lidl daleko! Mamy ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Najniższych cen na sklepowych półkach nie uświadczymy wcale w Biedronce czy Lidlu. Choć takie właśnie utarło się przekonanie wśród wielu konsumentów. Eksperci ASM Sales Force Agency od ponad roku co miesiąc badają ceny przykładowego zestawu podstawowych produktów spożywczych, kosmetyków, chemii spożywczej i używek. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź nasz RANKING. 📢 Ponad 70 tys. bezrobotnych w województwie śląskim. Gdzie jest jest najłatwiej, a gdzie najtrudniej o pracę? Najgorzej z pracą jest w Bytomiu, a najlepiej w Katowicach. Sprawdziliśmy, gdzie jest największy problem z bezrobociem, a gdzie jest lepiej. W galerii prezentujemy miasta i powiaty z najlepszym rynkiem pracy dla pracownika. 📢 Jeździł po Mikołowie mając blisko 4 promile alkoholu! Mieszkaniec Mikołowa trafił w ręce policjantów drogówki chwilę po tym, jak dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie o podejrzanym kierowcy, który porusza się ulicami miasta, a sposób jego jazdy jest zatrważający. Zgłoszenie okazało się bardzo trafione, a podejrzenia świadka zdecydowanie uzasadnione.

📢 Te rodzaje wsparcia możesz uzyskać z urzędu pracy, jeśli masz firmę lub organizację pozarządową Przedsiębiorcy dotknięci negatywnymi skutkami pandemii mogą liczyć na wsparcie z urzędu pracy. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy. Zobacz, kto ma szansę na bezzwrotną pożyczkę i co jeszcze warto się starać. 📢 Przez te usterki, nie przejdziesz przeglądu. Czy masz z tym problem w aucie? Jeżeli tak, to nie dostaniesz stempla! Ta informacja powinna zainteresować wszystkich kierowców. Dziennikarze portalu autokult.pl dotarli do listy najczęstszych usterek w polskich autach. Dlaczego samochody Polaków nie przechodzą przeglądu? Sprawdźcie TOP 10 problemów naszych aut.

📢 Afrykański ślimak gigant w Polsce. Skąd się u nas wziął? Jego skorupa ma wielkość męskiej pięści, a noga z trudnością mieści się na dłoni. Afrykański ślimak Achatina prawie zginął na Tatarach w Lublinie. Życie uratowała mu szybka interwencja przypadkowego przechodnia i pracowników lubelskiego egzotarium.

📢 Polska absurdami stoi! Zobacz te zdjęcia... a uwierzysz Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię". 📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów. 📢 Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie znów czynny. Uwodzi kolorami i zapachami [ZDJĘCIA] Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie znów czynny, choć z pewnymi ograniczeniami w związku z pandemią koronawirusa. Ale działa już kawiarenka. Czas przymusowego zamknięcia ogrodu uniemożliwił oglądania w rozkwicie wielu gatunków roślin. W tej chwili można cieszyć oko kwitnącymi rododendronami i upajać się słodkim zapachem robinii na Sośniej Górze.

📢 Alimenciarze z woj. śląskiego. Są poszukiwani. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA, cz. 1] Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez policję za uchylanie się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Widziałeś ich? Zgłoś to policji. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 Jak znaleźć idealną działkę? Oto 12 nieoczywistych rad od tych, którzy już znaleźli Zakup ziemi mocno się różni od zakupu mieszkania. Sprawdź, jakie metody stosować, żeby szybko stać się właścicielem wymarzonej działki. 📢 500 plus czeka poważna zmiana - już od 1 lipca 2020! Wnioski są zbędne Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności.

📢 Spacer po polskich Malediwach. Ale tutaj ładnie! Park Gródek zachwyca. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Turyści pokochali Park Gródek. Nic dziwnego. Polskie Malediwy zachwycają zarówno na fotografiach, jak i podczas wizyty w Gródku. Strome klify, piękne okoliczności przyrody, piękna woda. Można zamknąć oczy i poczuć się tutaj jak w raju. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, to zdecydowanie warto się wybrać. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Parku Gródek w Jaworznie.

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur