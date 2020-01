Uwaga! Woda w studniach na terenie Orzesza może być niezdatna do picia. Burmistrz prosi, żeby mieszkańcy zgaszali się do Urzędu Miasta

Uwaga! Woda w studniach na terenie Orzesza może być niezdatna do picia

W czwartek, 23 stycznia 2020 roku, do Urzędu Miasta w Orzeszu wpłynęło pismo informujące o prawdopodobieństwie wystąpienia bardzo złego stanu wód w przydomowych studniach mieszkańców sołectw: Woszczyce i Mościska.

- Mieszkańcy tam zamieszkujący skarżą się, że woda w studniach na ich terenie jest niezdatna do picia, gdyż zawiera bardzo groźne związki chemiczne (rtęć, żelazo, kadm, nikiel, ołów) - Mariusz Oleś, nadawca pisma

Burmistrz prosi mieszkańców, żeby zgłaszali się do Urzędu Miasta

Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza, kolejnego dnia wydał w związku z tym oświadczenie, które w najbliższą niedzielę, 26 stycznia, będzie odczytywane we wszystkich kościołach na terenie gminy. Jego treść brzmi następująco (pisownia oryginalna):

"W związku z pojawiającymi się na terenie Miasta Orzesze informacjami o niepokojącym stanie wód w przydomowych studniach

Burmistrz Miasta Orzesze zwraca się do Mieszkańców Orzesza, dla których studnie stanowią jedyne źródło wody o przekazanie informacji do Urzędu Miejskiego Orzesze. Przedmiotowe studnie zostaną poddane darmowym badaniom pod kątem jej zdatności do spożycia przez Mieszkańców. Telefon kontaktowy: 32 32 488 00 wewnętrzny 130, 148 lub 152"