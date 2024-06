W Mikołowie wieczorem zderzył się kierowca motocykla i osobówka. Jedna osoba w szpitalu

Wypadek w Mikołowie

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Fitelberga w Mikołowie (kierunek Wisła). Zderzył się motocyklista i pojazd osobowy. Choć zdecydowano, że motocyklista musi się udać do szpitala, to na szczęście nie odniósł on większych obrażeń. Jak wskazuje oficer prasowa mikołowskiej komendy, na jednośladzie poruszał się wolno.

— Przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego audi - mówi st. sierż. Izabela Kempka z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

Na miejscu występują nieznaczne utrudnienia w ruchu. Jeden pas jezdni jest zablokowany.