Woda w studniach na terenie Orzesza może być trująca. Stężenie rtęci przekroczone zostało 33 razy!

Woda w studniach na terenie Orzesza może być trująca

Dopuszczalne stężenie rtęci w wodzie pitnej to 0,01 miligrama na litr. Wyniki badań przeprowadzonych w Orzeszu wskazały przekroczenie tej wartości nawet o 33 razy! Zawartość miedzi dwa i pół raza wykroczyła poza normę. Niklu dwukrotnie.

Oznacza to, że woda w studniach na terenie miasta może być trująca.

Rtęć to pierwiastek toksyczny, który w przypadku ludzi atakuje nerki, a nawet centralny układ nerwowy. Jest też niezwykle niebezpieczny dla płodów, ponieważ łatwo przenika przez łożysko.

Podkreślmy, że woda pochodząca ze studni w części Orzesza może być trująca, ale wcale nie musi. Próbki do badań zostały pobrane z dwóch studni na terenie dzielnicy Woszszyce. Są to źródła wody, z których korzysta Gospodarstwo Szkółkarskie „Królówka”, celem uprawy roślin. Nie są one przeznaczone do uzyskiwania wody pitnej.