Wycieczki rowerowe do 7 km od Mikołowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rowerem w okolicy Mikołowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Mikołowie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Mikołowie ma być 3°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 34,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 624 m

Oberfeldkurat poleca trasę rowerzystom z Mikołowa

Niezbyt długi etap, ale kilka premii górskich po drodze. Na początku niepotrzebnie jechałem po obrzeźach Mikołowa, gdyby ktoś miał ochotę przejechać się tą trasą, to sugeruję raczej jechać przez uroczy mikołowski rynek i naprawdę piękne planty.

