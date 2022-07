Wycieczki rowerowe do 7 km od Mikołowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Mikołowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 7 km od Mikołowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Mikołowa przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Mikołowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Rybnik-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 94,85 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 853 m

Suma zjazdów: 1 858 m Rowerzystom z Mikołowa trasę poleca Pana79 Dzisiaj postanowiłem przetrzeć szlak do Rybnika trasa przebiegała 95% szlakami rowerowymi w większości super oznakowanymi.Przebieg to Gniotek-Wyry-Łaziska Górne-Gardowice-Zazdrość-Palowice-Żory-Szczejkowice-Rybnik-Przegędza-Leszczyny-Czerwionka-Czuchów-Dębińsko-Ornontowice-Bujaków-Paniowy-Mikołów Rynek-Gniotek.Na liczniku pykło101km ,czas przejazdu z postojami na uzupełnienie płynów ,fotki i jak na wykresie widać błądzeniu ale tylko przez to że przegapiłem tabliczkę z kierunkiem jazdy.Trasa średniej trudności polecam super oznakowana i piękne widoki!!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zamek Będzin-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 840 m

Suma zjazdów: 1 864 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Mikołowa Dziś miałem trochę więcej czasu i postanowiłem wybrać się w miejsce kilkukrotnie już odwiedzane prze zemnie, gdy mieszkałem jeszcze w Siemianowicach Śl. lecz nie z traseo. Z Siemianowic to rzut beretem, ale z Mikołowa to jest już co kręcić ;) Trasa jeśli chodzi o walory krajobrazowe nie zachwyca gdyż przebiega większość ruchliwymi ulicami miast, ale Zamek w Będzinie robi wrażenie polecam.Początek trasy prowadzi przez las Gniotek dalej w kierunku Podlesia-Piotrowic-Brynów-Park Tadeusza Kościuszki-Bogucice gdzie znajduje się nowo powstałe Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i międzynarodowe Centrum Kongresowe.Dalej Dąbrówka Mała-Milowice i Góra Zamkowa i piękny Zamek Będzin na jej szczycie.Mały postój uzupełnienie płynów małe co nieco na ząbek, kilka fotek i w drogę powrotną kieruję się w stronę Sosnowca(kontrola celna na granicy ;) )-Szopienic zahaczam o Zabytkowe Osiedle Robotnicze Nikiszowiec-Giszowiec-Kostuchna-Podlesie i domek :) Polecam kilku godzinną wyprawę trochę wiało więc dałem poziom średni.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętelka na relaksie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 137 m

Suma zjazdów: 1 157 m Trasę rowerową mieszkańcom Mikołowa poleca Pana79 Trochę więcej czasu więc postanowiłem wyruszyć małą relaksacyjną traskę ,która przebiegała przez Gniotek dalej w stronę drogi 44 i miejscowości Regielowiec gdzie w pogodne dni można spotkać pięknego rumaka .Dalej kieruje się w stronę Wyr po drodze mijam uroczy staw porośnięty rzęsą.Za wyrami pykam fotkę elektrociepłowni Łaziska i hołdy kopalni Bolesław Śmiały znajdującej się w Łaziskach Średnich, później docieram do miejscowości Borki i wiaty postojowej tam spożywam posiłek żel o smaku gruszkowym. Po krótkim postoju ruszam w kierunku Gostynia mijam kościół przejeżdżam przez mostek i skręcam w prawo do Zgonia .Dalej w lasy pozostałości po puszczy pszczyńskiej w nich zatrzymuje się przy kapliczce Maryjka chwilka zadumy uzupełnienie płynów.Docieram do odcinka szlaku jak z trasy MTB błotko,woda,pokrzywy kilka razy się zakopałem, ale warto było bo docieram do skansenu w Suszcu Starym od tego miejsca iprowizacja wiem tylko tyle że kieruje się w stronę Kobióru przez las jak z bajki.W Kobiórze przejeżdżam tunelikiem i po kilku km docieram do muzeum regionalnego Smolarnia.Dalej jadę w kierunku jeziora Paprocany mijam go po prawej stronie robię fotkę źrebaka i docieram do Żwakowa przejeżdżam las i ląduje w Wilkowyjach, wypijam resztki z bidonu i jadę do domku .Przebyty dystans to 60 km według licznika, średnia trudnść trasy trochę błotka ,wody dużo lasu i troszkę asfaltu.Polecam na relaksacyjny wypadzik ;-)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Tour z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja oraz III powstania śląskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 837 m Trasę rowerową mieszkańcom Mikołowa poleca Oberfeldkurat

3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji oraz wybuchu III powstania śląskiego - myślę, że zbieżność dat nie jest przypadkowa.

Proponowana trasa przebiega m. in. przez Katowice-Ligotę, obok domu, gdzie mieszkał ś.p. Augustyn Keller - powstaniec śląski, później sekretarz Korfantego, a prywatnie mój Pradziadek (celowo nie precyzuję adresu, bo teraz mieszkają tam zupełnie inni ludzie, po co im zakłócać prywatność).

Podobno, jak opowiadała mi moja ś.p. Babcia, pradziadek zupełnie skapcaniał po tym, jak czerwona, sowiecka zaraza opanowała Polskę. Chodził podobno po domu i mamrotał pod nosem "pierońskie gorole, Polska sprzedoły". Historia lubi się powtarzać (i to jako farsa - to chyba Marks).

Następnie kilka pomników osób, pomordowanych przez (jak sami się określają) naród poetów i filozofów. Wiemy kto, ale poli tyczna poprawność każe nazywać ich "nazistami".

Chyba Jaquilne Kennedy powiedziała kiedyś: "zawsze wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich nazwisk"

Myślę, że nie tylko hanysy powinny czasem zatrzymać się przy takich pomnikach, gorole, a zwłaszcza oni, również (podobnie, jak powstanie warszawskie jest nie tylko "warszawskie", a wielkopolskie nie dotyczy tylko "pyr" poznańskich).

Jak widać na załączonych obrazkach (tylko kilku z wielu) nie wszyscy "witali radośnie" (copywright niejaki Gorzelik).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Pawłowice-Żory-Mikołów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 92,92 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 271 m

Suma zjazdów: 1 276 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Mikołowa Ta trasa dawno mi już chodziła po głowie, dziś postanowiłem ją zrealizować.Początek to Gniotek(dzielnica mikołowa)-Wyry-Łaziska Górne-Gostyń-Chałupy-Suszec-Sikowiec-Kryry-Mizerów-Pawłowice-Pniówek-Krzyżowice-Borynia-Żory-Palowice-Zazdrość-Gardowice-Łaziska Górne-Wyry-Ostrów-Wilkowyje.Na liczniku wybiło 97 kilosów.Ze względu na dystans poziom trudny.Ciekawsze miejsca opisane przy zdjęciach, polecam na dłuższy wypadzik.

Nawiguj

