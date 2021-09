Wycieczki rowerowe do 7 km od Mikołowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Mikołowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 7 km od Mikołowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Mikołowa warto wybrać w weekend 25 - 26 września.

Wycieczki rowerowe z Mikołowa We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Mikołowie ma być 15°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 września w Mikołowie ma być 21°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Rodzinna pętla Stopień trudności: 2

Dystans: 45,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 382 m Trasę rowerową mieszkańcom Mikołowa poleca Pana79 Pogoda super ,zachęcała na wyprawę rowerową , rodzinka postanowiła jechać razem ze mną.Ciepło jak diabli, żar lał się z nieba.Jestem pełen podziwu dla mojej połowicy i syna że dzielnie wytrzymali trudy trasy.Trasa przebiegała przez Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Kobiór-Gostyń-Wyry-Gniotek.Trasa leśno-asfaltowa polecam 100% na rodzinny wypadzik.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zamek Będzin-Mikołów Stopień trudności: 2

Dystans: 67,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 840 m

Suma zjazdów: 1 864 m Trasę dla rowerzystów z Mikołowa poleca Pana79 Dziś miałem trochę więcej czasu i postanowiłem wybrać się w miejsce kilkukrotnie już odwiedzane prze zemnie, gdy mieszkałem jeszcze w Siemianowicach Śl. lecz nie z traseo. Z Siemianowic to rzut beretem, ale z Mikołowa to jest już co kręcić ;) Trasa jeśli chodzi o walory krajobrazowe nie zachwyca gdyż przebiega większość ruchliwymi ulicami miast, ale Zamek w Będzinie robi wrażenie polecam.Początek trasy prowadzi przez las Gniotek dalej w kierunku Podlesia-Piotrowic-Brynów-Park Tadeusza Kościuszki-Bogucice gdzie znajduje się nowo powstałe Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i międzynarodowe Centrum Kongresowe.Dalej Dąbrówka Mała-Milowice i Góra Zamkowa i piękny Zamek Będzin na jej szczycie.Mały postój uzupełnienie płynów małe co nieco na ząbek, kilka fotek i w drogę powrotną kieruję się w stronę Sosnowca(kontrola celna na granicy ;) )-Szopienic zahaczam o Zabytkowe Osiedle Robotnicze Nikiszowiec-Giszowiec-Kostuchna-Podlesie i domek :) Polecam kilku godzinną wyprawę trochę wiało więc dałem poziom średni.

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu byłej bazy rakietowej Stopień trudności: 2

Dystans: 60,34 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 425 m

Suma zjazdów: 1 429 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Mikołowa Dziś postanowiłem wybrać się w lasy Pszczyńskie, poszukać byłej bazy rakietowej, miejsce pomogła mi znaleźć trasa kolegi Lemura z traseo. Początek trasy to jak zwykle Gniotek z którego kieruję się w stronę Wilkowyj-Kobióru trasaą rowerową w do Pszczyny odbiłem w prawo i po przejechaniu kilometra natrafiłem na zabudowania po byłej bazie.Miejsce bardzo ciekawe choć bardzo już zarośnięte i zniszczone, wojsko opuściło to miejsce około 2001 roku. Zdjęcia przedstawiają schron naprowadzania rakiet znajdujący się w strefie bojowej dywizjonu i magazyn rakiet.Następnie pojechałem w stronę Suszca zahaczając o skansen następnie Zgoń-Gostyń-Wyry i z górki do domku.Polecam każdemu dystans spory ale po płaskim terenie ;)

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów- Zbiornik Dziećkowice - Mikołów Stopień trudności: 3

Dystans: 90,59 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 1 355 m

Suma zjazdów: 1 379 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Mikołowa

Sobotnia trasa najpierw przez lasy murckowskie na katowicki Janów do kumpla załatwić sprawę, przy okazji załapałem się na pysznego krupnioka z grilla zrobił się z tego ponad godzinny postój. Po odpoczynku postanowiłem przebić się jakoś przez lasy w kierunku Bhrzęczkowic następnie wzdłuż autostrady A4 przez Jazd Dziećkowice - Jazd Imielin docieram do Zbiornika Dziećkowice tu kilka fotek uzupełnienie płynów i odbijam w kierunku Lędzin przez Jamnice - Wioski ląduje koło KWK Ziemowit fotka i dalej korbuję do Bierunia ląduje na rynku i dalej przez Świerzyniec lasy Pszczyńskie dojeżdżam do jeziora Paprocańskiego i tu to już kilka kilosów przez Żwaków - Wilkowyje gdzie robię sobie ostatni krótki postój przed małymi wzniesieniami docieram do domu.Trasa mimo dystansu dosyć przyjemna kilka ciekawych miejsc po drodze, trochę chwilami duszno jak słoneczko wyszło zza chmur, ale warto było ;)

🚲 Trasa rowerowa: Takie tam kręcenie po okolicy Stopień trudności: 2

Dystans: 47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 575 m

Suma zjazdów: 1 564 m Rowerzystom z Mikołowa trasę poleca Pana79 Zimna listopadowa pogoda, ale nie lało więc wskoczyłem na rowerek i na miejscu wymyślałem przebieg trasy.Najpierw w stronę Podlesia-Kostuchnę-zahaczając o rezerwat Ochojec dalej w kierunku Giszowca, zabytkowego osiedla robotniczego Nikiszowiec-Galeria szyb Wilson w kierunku Muchowca przez Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Źródła Kłodnicy.Dalej to już z górki Piotrowice-Jamna i Gniotek.W leśnej części trasy trochę błota po ostatnich opadach i ogólnie wilgotno i zimno więc poziom średni.Polecam na małe kręcenie po okolicy na dotlenienie organizmu;)

