Wycieczki rowerowe do 7 km od Mikołowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 19 - 20 marca?

Trasy rowerowe w pobliżu Mikołowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Mikołowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 19 marca w Mikołowie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 marca w Mikołowie ma być 8°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 136,62 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 855 m

Suma zjazdów: 1 845 m

Trasę dla rowerzystów z Mikołowa poleca Pana79

Dziś postanowiłem powtórzyć trasę do Karviny (Czechy),której ostatnio mi nie zapisało z powodu awarii traseo.Trasa przebiega lasami ,polami i uroczymi małymi miejscowościami,było i wietrznie i słonecznie i burza i deszcz trasa z przygodami miejscami u podnóża beskidu śląskiego.Przebieg to Gniotek-Wyry-Gardowice-Zazdrość-Palowice-Żory-Krzyżowice-Pniówek-Bzie-Pielgrzymowice-Zebrzydowice-Kończyce Małe-Karvina-Pruchna-Drogomyśl-Gołysz-Zaborze-Mnich-Pszczyna-Jankowice-Studzienice-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Na liczniku wybiło nie całe 144km, trasa średniej trudności miejscami nie złe podjazdy,czas przejazdu z postojami na fotki i płyny polecam :-)

