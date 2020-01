Wypadek na DK44 w Mikołowie: Poszkodowana kobieta w ciąży

Poważny wypadek w Mikołowie na DK 44. Sprawca ze złamanym kręgosłupem, kilka osób rannych.

Do poważnego w skutkach wypadku drogowego doszło we wtorek 3 grudnia po południu na mikołowskim odcinku DK 44. Sprawca zdarzenia ze złamanym kręgosłupem trafił do szpitala. Policjanci mikołowskiej komendy wyjaśniają dokładne okoliczności całego zajścia.