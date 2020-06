Wypadek w centrum Mikołowa. Potracił 14-latka na przejściu. Chłopak trafił do szpitala

To klasyczny przykład dla kierujących jak nie należy zachowywać się w rejonie przejścia dla pieszych!

Zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Każdy kierowca widzi znaki informacyjne i ostrzegawcze, że zbliża się do przejścia i widzi także samo przejście. Większa koncentracja kierowcy przy przejściu, szczególna ostrożność w tym miejscu, mniejsza prędkość auta - tyle może wystarczyć, by uratować życie pieszego.

Do wypadku z udziałem pieszego doszło we wtorek 9 czerwca, po godzinie 16.00, w Mikołowie na ulicy Katowickiej.