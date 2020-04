Autobus w rowie, a kierowca bez ważnego prawa jazdy. Do wypadku doszło w Mikołowie w Borowej Wsi. Pasażerom nic się nie stało. Kierowca też wyszedł bez szwanku, ale musi się liczyć z konsekwencjami.

Wypadek autobusu Mikołowie

- Pojazdem podróżował kierowca i dwoje pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Wszyscy przed przyjazdem służb opuścili bezpiecznie pojazd - informuje sierż. sztab. Ewa Sikora z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

Informację o wypadku w Mikołowie, a dokładnie w Borowej Wsi służby otrzymały w piątek (3.04) po godz. 16. Autobus jadący ulicą Gliwicką w stronę Gliwic, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i wjechał do rowu.Kierowca był trzeźwy. Ma jednak poważne problemy. W chwili zdarzenia jego prawo jazdy nie było ważne. Zdarzenie zakwalifikowano jako wykroczenie. Wniosek o ukaranie policja skieruje do sądu.Pojazd już wyciągnięto z rowu. Jednak utrudnienia na ulicy Gliwickiej w Mikołowie mogą jeszcze potrwać do godz. 20. Na miejscu ruchem kieruje straż pożarna . Jest też policja.