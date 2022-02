Zderzenie samochodów w Mikołowie. Winny pijany kierowca z Sosnowca red.

Policjanci wyjaśniają przebieg zdarzenia drogowego, do którego doszło na mikołowskim odcinku drogi krajowej numer 44. Kierowca jednego z samochodów biorących udział w groźnie wyglądającej kolizji miał w organizmie 3 promile alkoholu. Według wstępnych ustaleń to właśnie on nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych i uderzył w tył BMW, które chwilę wcześniej prawidłowo włączyło się do ruchu.