Żołnierze z policjantami na ulicach Mikołowa, Łazisk Górnych i Orzesza. Kary mogą wynieść do 30 tys. zł

W związku z epidemią koronawirusa wprowadzane są kolejne ograniczenia. Między innymi - każda osoba do 18 roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Wprowadzono także obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi oraz zakaz przebywania w parkach, na placach zabaw i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz ten dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia, na ulicach powiatu mikołowskiego pojawiło się już więcej patroli policyjnych, a od wczoraj wspomagają nas żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Policjanci razem z żołnierzami patrolują przede wszystkim okolice sklepów, rynku, przystanków autobusowych - czy osoby stosują się do wprowadzonego zakazu korzystania z tych miejsc. Mundurowi kontrolują także inne miejsca, w których gromadzić się mogą osoby oraz zwracają uwagę na minimalną odległość między pieszymi i kwestię wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Sprawdzają także, czy przemieszczanie się jest rzeczywiście związane z ważnymi potrzebami życiowymi, takimi jak podróż do i z pracy czy też z potrzebą zaopatrzenia się w aptece.