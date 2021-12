Zwyczajny dzień w Mikołowie... w latach 70. Takiego miasta już nie ma - zobacz ZDJĘCIA. Rozpoznajecie te miejsca?

Zwykły dzień w Mikołowie... w latach 70. Takiego miasta już nie ma

Przypominamy archiwalne zdjęcia Mikołowa, na których uchwyceni zostali mieszkańcy miasta podczas zwykłych dni. Ludzie rozmawiają na chodniku, stoją w kolejce do sklepu, zaglądają przez szybę do baru, mijają się na ulicy...

Następnie Krystian Dorman. W 1833 r. dom został sprzedany właścicielowi kopalni Ignacemu Eisenckerowi, a w 1851 roku w posiadanie domu wszedł piekarz Johann Struff. W 1903 roku dom stał się własnością Teodora Pifko - handlarza nieruchomościami, który przebudował go na okazałą kamienicę. W 1904 roku kamienica powędrowała do rąk handlarza Johana Lemke i pozostał w jego rękach aż do 1959 roku, kiedy to przejął ją Skarb Państwa.