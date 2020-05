Mikołów: Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi jest wolny od koronawirusa

Dobrą nowinę na temat sytuacji epidemiologicznej w ośrodku w Borowej Wsi przekazał w mediach społecznościowych Adam Pyka, pracownik Ośrodka dla osób niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże".

Według stanu na piątek 22.05.2020 Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi jest wolny od koronawirusa.

W piątek ośrodek otrzymał ostatni ujemny wynik podopiecznej zakażonej koronawirusem. Pomieszczenia, które stały się "oddziałem zakaźnym" ośrodka, opuścili już wszyscy ozdrowieńcy. Teraz sale zostaną zdezynfekowane. - Powrót do zdrowia naszych Podopiecznych niewiele zmienia w funkcjonowaniu Domu. (...) Wygraliśmy bitwę, ale wojna dalej trwa, szczególnie przy tych liczbach chorych w naszym Województwie. W dalszym ciągu trzymamy pełny reżim sanitarny, w którym dalej nie ma odwiedzin. Podopieczni pozostają w swoich grupach, a ewentualne spacery tylko całą grupą o wyznaczonych godzinach - napisał Adam Pyka.

Trzy bohaterki

Do sukcesu, jakim była opieka nad mieszkańcami ośrodka w czasie epidemii przyczyniły się trzy bohaterki Basia, Marysia i Ala.

- To przede wszystkim dzięki Nim udało się zapobiec rozprzestrzenieniu wirusa na resztę domu. To One, kiedy okazało się, że są pozytywne, podjęły decyzję, by pomimo choroby zejść na Odział Zero i zająć się zarażonymi Mieszkańcami, by nie narażać reszty personelu - pisze Adam Pyka.