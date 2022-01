Przegląd tygodnia z 30.01.2022 w Mikołowie. Najważniejsze wydarzenia od 23.01 do 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mikołowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.01 a 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tego nie łącz z alkoholem. Tych produktów nie należy łączyć z winem, piwem i wódką. Zobacz, co może się stać 30.01.2022”?

Przegląd tygodnia: Mikołów, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tego nie łącz z alkoholem. Tych produktów nie należy łączyć z winem, piwem i wódką. Zobacz, co może się stać 30.01.2022 Wiele osób po spożyciu alkoholu źle się czuje. Ból brzucha, ból głowy i ogólne złe samopoczucie często towarzyszą następnego dnia, po udanej imprezie. Skutki te mogą być powodem nieprawidłowego dobrania przystawek i napojów do alkoholu. Zobacz, czego nie łączyć z alkoholem. Takie są skutki łączenia ich z alkoholem. Sprawdź, czy dobrze dobierasz przystawki do imprezy. 📢 Handel w niedziele od 1 lutego 2022. Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland i inni przestaną być niedzielnymi „pocztami”. Ale mają inne pomysły Z końcem stycznia 2022 zniknie „furtka” w ustawie o zakazie handlu w niedziele pozwalająca na otwieranie sklepów w związku ze świadczeniem usług pocztowych. Wykorzystywały ją m.in. popularne „Żabki”, a w 2021 roku możliwość odbioru przesyłek – a „przy okazji” zrobienia zakupów w niedziele – pojawiła się m.in. w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Aldi, Auchan, Carrefour, DINO, Intermarche, sieciach ABC, Euro Sklep, Lewiatan, Prim Market, Top Market, Topaz, Polomarket, Delikatesy Centrum, Chata Polska, Groszek i Stokrotka. Od 1 lutego wchodzą w życie przepisy drastycznie ograniczające taką możliwość. Kontynuację działalności w każdą niedzielę zapowiadają jedynie mniejsze placówki, w tym „Żabki”. Za ladą stoją w nich sami właściciele oraz - nieodpłatnie - ich bliscy.

📢 Tomasz M., zabójca 11-letniego Sebastiana z Katowic, ma trafić pod obserwację psychiatryczną. Jest opinia biegłego seksuologa KRYMINALNE. Nadal nie wiadomo, czy 41-letni Tomasz M., "Bestia z Sosnowca", morderca 11-letniego Sebastiana z Katowic w momencie zabójstwa był poczytalny. Do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu wpłynęła opinia biegłych w sprawie M., ale ci nie wypowiedzieli się w niej co do poczytalności mężczyzny. Odpowiedź na to pytanie ma dać obserwacja psychiatryczna 41-latka, o którą prokuratura zawnioskowała już do sądu.

Tygodniowa prasówka 30.01.2022: 23.01-29.01.2022 Mikołów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mikołowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest na Woszczycach na Wiślance. Mieszkańcy nie zgadzają się na budowę kolei CPK Protestów na Wiślance ciąg dalszy. Dzisiaj odbyła się manifestacja w Mokrem. Mieszkańcy blokowali przejazd na DK 81. Nie zgadzają się na budowę kolei CPK. Obawiają się o swoje domy. - Jesteśmy tym zdruzgotani i przytłoczeni - mówi Wojciech Wałęga, jeden z protestujących.

📢 Koronawirus - nowe zakażenia i ofiary śmiertelne. W Śląskiem przybyło 7603, w całym kraju aż 51 695 chorych! 29 stycznia 2022 roku w woj. śląskim przybyło 7603 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - najwięcej m.in. w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Rudzie Śląskiej, natomiast w całej Polsce odnotowano ich 51 695. Zmarło łącznie w kraju 231 kolejnych osób, w tym 18 w Śląskiem. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach. 📢 Miss Morsowania 2022 w woj. śląskim. Zobacz zdjęcia dziewczyn, które nie boją się lodowatej wody Miss Morsowania 2022 w Śląskiem. Zimowe kąpiele w jeziorach i rzekach są coraz popularniejsze w woj. śląskim. Poprawia odporność, samopoczucie, pozwala zapomnieć o codziennych stresach - wyliczają zalety takich kąpieli fani morsowania. Zobaczcie w galerii zdjęcia pięknych pań morsujących w woj. śląskim i nie tylko.

📢 Narodowy Spis Powszechny 2021 pierwsze WYNIKI. Ubyło nas i jesteśmy coraz starsi Za nami Narodowy Spis Powszechny. 27 stycznia 2022 na III Kongresie Demograficznym zostały przedstawione pierwsze wyniki. Pierwszy wniosek: ubyło nas, ale nie tak bardzo, jak można się było spodziewać, natomiast zdecydowanie przybyło osób starszych. Co piąty Polak ma w tej chwili ponad 60 lat. 📢 Śląskie jest już całe CZARNE! Tu u nas jest najwięcej zakażeń! Jest też rekord To Śląskie wysunęło się na niechlubne pierwsze miejsce w Polsce pod względem nowych zakażeń. Opublikowane dziś 28 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 57 262 nowych zachorowań - to wzrost o 56 proc. do ubiegłego piątku. Zmarło 271 osób.

📢 Tragedia w Tatrach - 19. rocznica. Lawina porwała licealistów z LO im. Kruczkowskiego w Tychach WSPOMINAMY 28 stycznia 2003 o 10.45 zeszła z Rysów lawina, która porwała dziewięcioro uczestników wyprawy górskiej z I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. Uratowała się tylko jedna dziewczyna, osiem młodych osób zginęło. Co roku, w kolejną rocznicę przed jedenastą pod szkolną tablicą upamiętniającą ofiary tej tragedii zapalane są znicze, a o godz. 18 w kościele Świętej Rodziny odprawiana jest msza w ich intencji. Tak będzie i teraz, w 19 rocznicę.

📢 To są objawy Omikronu u dzieci. UWAGA, są nietypowe! Jak rozpoznać? Na co zwracać uwagę? COVID-19. Piąta fala pandemii koronawirusa w Polsce stała się już faktem. Rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż Delta. Objawy Omikronu różnią się od typowych objawów COVID-19, szczególnie w przypadku dzieci. Sprawdźcie, jakie są najczęstsze objawy wariantu Omikron u dzieci i jak je szybko rozpoznać. Co powinno przykuć naszą uwagę? 📢 Beskid Żywiecki - teraz jest tam CUDOWNIE! Jest jak... królestwo Narnii! Można się zakochać - zobacz zdjęcia Beskid Żywiecki - teraz jest tam CUDOWANIE! Nigdzie zimą krajobrazy nie prezentują się tak jak w górach. Piękne widoki, ośnieżone drzewa i szczyty, na które zmierzamy po skrzypiącym pod butami śniegiem. Klimatycznie, niesamowicie...jak w bajce. Kliknij w naszą galerię i zobacz zdjęcia wrzucone przez internautów na Instagrama z Beskidu Żywieckiego.

📢 Darmowe testowanie na COVID w aptekach woj. śląskiego. Zbadasz się od czwartku, 27 stycznia. LISTA APTEK Od czwartku, 27 stycznia, w wybranych aptekach można za darmo i bez skierowania wykonać test antygenowy na obecność COVID-19. Lista placówek jest bardzo skromna. W całej Polsce usługę uruchomiły rano raptem 64 placówki. Około południa liczba ta urosła do 105. Kolejne składają dokumenty zgłoszeniowe. Na liście aptek, które już testują, jest osiem z woj. śląskiego.

📢 Darmowy test na COVID-19 już w aptekach. Gdzie można go zrobić? Szybkie testy antygenowe dostępne w 105 placówkach Ogłoszenie przez Ministerstwo Zdrowia darmowego testowania przeciw COVID-19 w aptekach wzbudziło ogromne zainteresowanie. Od dziś, 27 stycznia, można wykonać test na koronawirusa za darmo i bez skierowania. Problem jednak w tym, że jak na razie dostępny jest on w zaledwie 105 spośród 13 tys. wszystkich aptek w całej Polsce. Sprawdź, gdzie już można wykonać test przeciw COVID-19.

📢 Koronawirus w Śląskiem: Kolejna rekordowa liczba zakażeń! Zobacz, gdzie najwięcej To już kolejny rekord zakażeń w historii tej pandemii! Dziś, 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 57 659 nowych zakażeniach - to wzrost o 75 proc. do ubiegłego czwartku. Tylko minionej doby zmarło w Polsce 262 zakażonych, w tym 34 w naszym regionie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim i w jego poszczególnych miastach? 📢 Katastrofa ekologiczna w woj. śląskim? Likwidacja kopalni cynku ZGH Bolesław będzie miała straszliwe skutki Rzeka Sztoła praktycznie z dnia na dzień przestała płynąć po wyłączeniu pomp odprowadzających wodę z likwidowanej kopalni Pomorzany, należącej do ZGH Bolesław. Podobny los czeka jeszcze dwie inne niewielkie rzeki - Białą i Babę. Pomimo apeli społeczników i lokalnych działaczy na rzecz przyrody trwa likwidacja kopalni przez jej zatopienie. – Już mamy efekty, znamiona katastrofy ekologicznej do której doszło przez taki sposób likwidacji kopalni – alarmuje prof. AGH, dr. hab. Inż. Mariusz Czop. Choć kopalnia znajduje się na terenie powiatu olkuskiego, to jej likwidację odczują też mieszkańcy woj. śląskiego, bo rzeki Sztoła, Baba i Biała są dopływem płynącej u nas Białej Przemszy. Apel do minister środowiska w sprawie działań mających pomóc ratować rzeki uchwalili w poniedziałek radni Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

📢 Testowanie na COVID w aptekach od czwartku. Jakie będą zasady? Kto może z nich skorzystać? Nie ustają dyskusje, jak zapewnić bezpieczeństwo Od czwartku, 27 stycznia, będzie można w aptece za darmo, bez skierowania wykonać test antygenowy na obecność koronawirusa. Nowa usługa może cieszyć się powodzeniem wśród pacjentów, ale jak podkreśla Piotr Brukiewicz ze Śląskiej Izby Aptekarskiej, nie każda apteka będzie mogła od razu ją uruchomić. – Trzeba m.in. opracować, a potem wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Dostosować apteki pod względem logistycznym do nowego zadania. Ze względów lokalowych część aptek pewnie nie będzie w stanie przystąpić do testowania – przyznaje farmaceuta. 📢 Zderzenie samochodów w Mikołowie. Wina kierowcy ciężarówki Kierujący ciężarówką nie zachował szczególnej ostrożności przy wyjeździe z drogi podporządkowanej i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym. Na winnego kolizji policjanci drogówki nałożyli 1300 złotych mandatu i 6 punktów karnych.

📢 W piątek, na drodze mieszkańcy będę protestowali przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości W piątek, po południu na przejściu dla pieszych w Orzeszu, na ruchliwej drodze krajowej numer 81, czyli popularnej Wiślance, odbędzie się protest mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny, którzy chcą w ten sposób zamanifestować swoje niezadowolenie wobec planów budowy kolei dużych prędkości CPK, która przetnie gminne tereny. 📢 Jest REKORD zakażeń od początku pandemii w Polsce! Te dane przerażają. Jak w Śląskiem? Dziś, w środę 26 stycznia padł rekord zakażeń od początku pandemii w Polsce! Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest aż 53 420 - to o ok. 75. proc. więcej zakażeń niż w ubiegłą środę. Zmarło 276 osób. Jak w Śląskiem?

📢 Park Śląski ma zmienioną nazwę. Jerzy Ziętek został usunięty. To dopełnienie formalności czy gest polityczny? CHORZÓW. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka już oficjalnie został przekształcony w Park Śląski SA. Według Parku, jest to działanie na rzecz poprawy identyfikacji i dopełnienie procesu zmiany marki, który rozpoczął się 10 lat temu. Społecznicy są oburzeni i mówią o usuwaniu pamięci o Jerzym Ziętku - założycielu „zielonych płuc śląska".

