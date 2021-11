Dyżurny łaziskiego komisariatu, reanimował mężczyznę, który oczekiwał na przyjazd karetki. Pomoc przyszła w ostatniej chwili

W służbie porządku i ochrony życia

Asp. sztab. Sławomir Basoń w miniony weekend pełnił służbę nocną. Z soboty na niedzielę, tuż po północy, do budynku jednostki weszły 3 osoby. Małżeństwo z Orzesza zwróciło się z prośbą o możliwość oczekiwania tam na przyjazd karetki do ich 30-letniego syna, który podczas rodzinnej imprezy nagle dostał ataku kaszlu i od kilkunastu minut miał ogromne problemy z oddychaniem. Gdy sami postanowili zawieźć go do najbliższego szpitala, w drodze do placówki lekarz rodzinny zalecił im zatrzymać się jednak w bezpiecznym miejscu i pozostać tam do czasu pojawienia się karetki pogotowia.

Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego, życiu mężczyzny nie zagraża już niebezpieczeństwo

W pewnym momencie młody człowiek stracił przytomność i przestał oddychać. Dyżurny Basoń zdążył jedynie wezwać na miejsce wsparcie patrolu, a sam opuścił dyżurkę i, wobec braku wyczuwalnego tętna, podjął reanimację. Prowadząc ją wraz z ojcem mężczyzny, po chwili udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Do komisariatu dotarł także policjant z orzeskiego patrolu, który poza służbą jest ratownikiem medycznym i który wspomógł dyżurnego w monitorowaniu orzeszanina do czasu przyjazdu załogi pogotowia.