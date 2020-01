Mikołów: Usiłował potrącić policjantów. Padły strzały. 24-latek z Katowic został aresztowany.

W piątek 10 stycznia przed godziną 21.00 do dyżurnego mikołowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, iż w Mikołowie na ulicy Musioła (tuż przy DK-44) w samochodach gromadzą się osoby, w kominiarkach na głowach. Na miejsce skierowano patrole, w tym dzielnicowych, którzy również byli w rejonie. To oni podjęli interwencję wobec kierującego audi, którego pojazd był w grupie określonej w zgłoszeniu. Kierowca audi naruszył przepisy ruchu drogowego , między innymi wjeżdżając na pobliskie skrzyżowanie na czerwonym świetle. Policjanci wyprzedzili audi, a kiedy wyszli z radiowozu i wydali sygnały nakazujące zatrzymanie samochodu, kierowca próbował ich potrącić. Mundurowi oddali strzały z broni służbowej w kierunku pojazdu.

Auto zatrzymało się około 300 metrów od skrzyżowania w stronę Katowic, taranując wcześniej nieoznakowany radiowóz kryminalnych, którzy również brali udział w pościgu. Kierującym okazał się 24-letni mieszkaniec Katowic. Mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy. Trafił do szpitala z raną głowy, jednak lekarz wykluczył, aby była to rana postrzałowa. Został zatrzymany i trafi do policyjnej izby zatrzymań. Wiadomo, że nie podróżował sam. Było z nim co najmniej dwóch mężczyzn, którzy uciekli z miejsca zdarzenia.