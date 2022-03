Nietrzeźwy 63-latek zatrzymany przez policję w Łaziskach Górnych za między innymi znęcanie się nad żoną. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia

Nietrzeźwego 63-latka, który otrzymał już kilka zarzutów, między innymi znęcania się nad żoną, zatrzymali policjanci z Łazisk Górnych podczas przeprowadzonej interwencji. Mężczyzna wszczął awanturę w swoim domu, podpalił drzwi wejściowe do budynku, a także groził swojej małżonce pozbawieniem życia. Zaatakował on również funkcjonariuszy w czasie podjętej przez nich akcji. Zatrzymany został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz zbliżania się do rodziny. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.