Ósma edycja Biegu Wyrskiego. Uczestnicy mieli do pokonania 10 km. Zobaczcie ZDJĘCIA Rafał Musioł

To już ósma edycja Biegu Wyrskiego. W niedzielę 12 września startujący mieli do pokonania 10 km i dotyczyło to zarówno biegaczy, jak i zwolenników marszu nordic walking.