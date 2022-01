Pijany 36-latek w Łaziskach Górnych... pogryzł policjanta. Teraz będzie miał problemy

W niedzielę po 18.00 policjanci łaziskiej patrolówki zostali wezwani na ulicę Wyszyńskiego, gdzie awanturował się doskonale znany mieszkańcom budynku i policjantom 36-latek.

Kiedy mundurowi dojechali na miejsce, agresor wpadł w jeszcze większą furię. Od mężczyzny czuć było alkohol. Od samego początku nie stosował się on do wydawanych przez policjantów poleceń. Wyzywał ich licznymi wulgaryzmami i próbował szarpać oraz kopać. Kiedy mundurowi zaczęli go obezwładniać, 36-latek ugryzł jednego z nich w palec.

W końcu trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na przedstawienie mu zarzutów. Za atak na policjantów, naruszenie ich nietykalności, znieważenie oraz wywieranie wpływu na czynności urzędowe, mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia.