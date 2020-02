Pożar w centrum Mikołowa. Spłonęło składowisko drewna i sąsiednia hala [ZDJĘCIA]

Pożar w centrum Mikołowa

W poniedziałek (17 lutego) kilkanaście minut po północy do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie wpłynęło zgłoszenie, że w centrum miasta na ulicy Jasnej doszło do pożaru pomieszczenia gospodarczego, w którym przechowywane było drewno. Na miejscu pracowała już, prowadząca akcję gaśniczą, straż pożarna. Spaleniu uległa też część, bezpośrednio przylegającej do składowiska drewna, hali.