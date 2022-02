Protest w Wyrach. Nie dla CPK! Mieszkańcy są przeciwni budowie linii kolei dużych prędkości

- Od 2008 roku budujemy markę jako dobre miejsce zamieszkania. Jesteśmy sypialnią dla dużych miast. Mało tego, jesteśmy pierwszą gminą wiejską na południe od Katowic, do której bardzo chętnie przyjeżdżają mieszkańcy i zamieszkują. Jesteśmy nie przeciwko rozwojowi kolei, ale przeciwko temu przebiegowi linii - mówi Ewa Placha, zastępca wójta gminy Wyry.

Gmina z budowy nowej linii kolejowej nie będzie miała żadnych korzyści. Na jej terenie nie jest przewidziany żaden przystanek, a co się z tym wiąże, nie będą z niej korzystać mieszkańcy. Wyburzenie kilkudziesięciu domów, wycinka lasu, przejęcie części terenów rolnych - to czeka mieszkańców zarówno w Wyrach, jak i w Gostyni. Zdaniem protestujących, linia kolejowa przebiegająca przez ich miejscowości to same kłopoty. Tym bardziej, że żaden z proponowanych im wariantów jest w ich opinii nie do przyjęcia. Dlatego mieszkańcy dzisiaj protestowali nie tylko z transparentami, ale także z walizkami, symbolizującymi konieczność wyprowadzki.