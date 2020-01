To był jeden z najsilniejszych wstrząsów na Śląsku w ostatnim czasie! W Budryku sprawdzają ewentualne zniszczenia i przyczyny wstrząsu.

Według danych Geophysical Institute od the Academy of Sience z Pragi epicentrum wstrząsu znajdowało się między Gierałtowicami a Ornontowicami - współrzędne 50°12'36.0"N 18°43'48.0"E.

Tak silnego wstrząsu dawno nie było. W poniedziałek, 13 stycznia, o godz. 14:34 zabujało mieszkaniami na Śląsku i w Zagłębiu, prawie w każdym mieście województwa śląskiego. Po niedługim czasie okazało się, że przyczyną był potężny wstrząs o sile 3,8 w skali Richtera, do którego doszło w kopalni Budryk w Ornontowicach. Dosłownie moment później doszło do kolejnego wstrząsu, tym razem w kopalni Wujek w Katowicach - ten jednak był nieco słabszy, choć mógł spotęgować odczucia mieszkańców.

I choć początkowo do kopalni nie wpłynęły zawiadomienia o uszkodzeniach z zewnątrz, jak mówił nam wówczas rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy Budryk, to jednak później takowe się posypały. Mieszkańcy z różnych miast pisali również do nas o tym, że ich mieszkania, bloki czy domy są uszkodzone.

- Kopalnia jest oczywiście przygotowana na wypadek, gdyby pojawiły się informacje o szkodach górniczych na powierzchni. Będziemy na bieżąco w tej kwestii reagować - mówi Sławomir Starzyński, rzecznik JSW. - Postaramy się, by wszystkie formalności związane z naprawą szkód przebiegły jak najsprawniej - zapewnia rzecznik spółki.