Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Mikołów, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Mikołowa

W Mikołowie te podstawówki są NAJLEPSZE. Portal WaszaEdukacja.pl, jak co roku, opublikował ranking szkół podstawowych, 10 placówek z Mikołowa znalazło się wśród ponad 10 tysięcy podstawówek z całego kraju. Najlepsza mikołowska szkoła podstawowa znajduje się na 610 miejscu ogólnokrajowego zestawienia. Zobaczcie, które szkoły w mieście wypadły najlepiej!

KOMUNIKAT. W dniach od 4 do 8 marca 2024 r. w woj. śląskim przeprowadzone zostaną planowane wyłączenia dostaw prądu! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

Mimo że sezon motocyklowy się jeszcze nie zaczął, piękna pogoda sprzyja do pierwszych przejażdżek. Policja apeluje do kierowców jednośladów o ostrożność, bowiem funkcjonariusze już odnotowują zdarzenia drogowe z udziałem motocykli. W niedzielę, 3 marca w Mikołowie doszło do zderzenia jednośladu z samochodem osobowym na DK 44.

Jolanta Fajkowska była gościem cyklu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach pt. "Tury kultury". Spotkanie prowadził Marcin Michrowski.