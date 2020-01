Wybuch w Wyrach. Do eksplozji doszło nad ranem! Na szczęście nikomu nic się nie stało

Eksplozja ładunku wybuchowego w powiecie mikołowskim

W nocy doszło do niebezpiecznego wybuchu w Wyrach na ul. Kopaniny.

- Do dyżurnego mikołowskiej policji wpłynęło ok. godz. trzeciej nad ranem zgłoszenie, że doszło do eksplozji ładunku wybuchowego na tarasie jednego z domów. Na szczęście: nic się nikomu nie stało. Uszkodzona została jedynie elewacja oraz altana. Obecnie trwają czynności w celu ustalenia przyczyny. Droga na tej ulicy będzie zablokowana do ok. godz. 16. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie pod nadzorem prokuratora - wyjaśnia nam sierż. szt. Ewa Sikora, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.