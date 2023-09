Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia w Mikołowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

O niesamowitym szczęściu może dziś mówić 36-letni kierowca, który o mało co nie stracił życia na drodze krajowej nr 81 w Orzeszu. Mężczyzna, jadąc pasem w kierunku Katowic, wbił się w stojącą na drodze ciężarówkę. Osobowy citroen został doszczętnie zniszczony, a jego kierujący wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku.

WYPADKI. W środę 20 września po godzinie 15 doszło do wypadku na DK 81. Prawy pas w kierunku Katowic wciąż pozostaje częściowo nieprzejezdny! Informacje będą aktualizowane.

Buty Aleksandry Popławskiej to model, którego łatwo nie dopatrzymy się na mieście, ani w sklepie, z kolei spódnica Olgi Bołądź w takim wydaniu przywodzi na myśl lata 90. Do dawnych trendów, które powracają na salony, nawiązują też w swoich stylizacjach między innymi Marianna Zydek czy Sonia Bohosiewicz. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze, a wraz z kolejnymi dniami przybywają na niego następni goście ze świata kina.

Pigwowiec i pigwa – z tymi nazwami często mamy problem i używamy ich wymiennie. Jednak dotyczą one dwóch różnych roślin i ich owoców. Są one wprawdzie spokrewnione, ale różnią się wyglądem, wielkością, kolorem kwiatów, a także wymaganiami. To jest ważne, jeśli chcemy uprawiać je w ogrodzie. Sprawdź, czym się różni pigwa i pigwowiec.

Te rzeczy odbierzesz ZA DARMO w okolicy Tychów! Przeszukując internet, znaleźć można mnóstwo ofert produktów, które odebrać można za darmo. Najczęściej są to meble, ubrania czy sprzęty AGD. Niektóre z nich są w bardzo dobrym stanie, podczas gdy inne wymagają naprawy lub czyszczenia. Warto czasem poprzeglądać darmowe ogłoszenia na OLX, da się tam znaleźć naprawdę super rzeczy!