Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Mikołowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Olbrzymia nawałnica nad woj. śląskim! To była bardzo ciężka noc dla setek strażaków w woj. śląskim! Sprawdziły się prognozy IMGW - nad naszym regionem przeszły w środę 19 czerwca, wyjątkowo ekstremalne burze. Straty są olbrzymie! Siła wiatru była ogromna - zerwane dachy, tysiące połamanych drzew, ucierpiał hipermarket, kościół, szkoła...

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu mikołowskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Jednym pasem odbywa się ruch na DK44 w Mikołowie. Doszło tam do wypadku samochodowego. Auto dachowało i przewróciło się na bok. Na miejscu interweniowały wszystkie służby ratunkowe. Jak wynika z ustaleń mundurowych kierujący osobówką 46-latek jechał zbyt szybko i dachował. Został zabrany do szpitala na badania.

Bodaj najbardziej widowiskowe zakończenie roku szkolnego było w Przedszkolu Niepublicznym Kubusia Puchatka w Tychach. Chodzi właściwie o pożegnanie starszaków, które rozstają się z przedszkolem i we wrześniu zaczynają nowy etap w swoim życiu.

W nadchodzący weekend, od 21 do 23 czerwca, w województwie śląskim odbędzie się wiele darmowych imprez! W programie znajdą się koncerty takich gwiazd jak Bajm, Kult, Chylińska i wielu innych. Wśród miejskich wydarzeń znajdziemy m.in. Dni Bytomia oraz Dni Knurowa. Dodatkowo w piątek Polacy rozegrają ważny mecz, a dla kibiców przygotowano specjalne strefy kibica, gdzie będzie można wspólnie oglądać transmisję. Sprawdź szczegóły i przygotuj się na niezapomniany weekend!

SANEPID. W 2024 roku sezon na plażowanie dla niektórych zaczął się już podczas majówki, gdy temperatury przekraczały 25 stopni. Jednak oficjalne otwarcie kąpielisk wraz z dyżurującymi a nich ratownikami wodnymi najczęściej ma miejsce dopiero w czerwcu. W zbiornikach przystosowanych do kąpieli, które właśnie się otwarły na plażowiczów, zbadano jakość wody. Zobaczcie, gdzie można się już kąpać oraz które kąpielisko jest najczystsze!

MIKOŁÓW. Na wyłączonym przejściu dla pieszych została potrącona 93-letnia kobieta. Seniorka z licznymi złamaniami została przewieziona do szpitala, jednak na skutek odniesionych obrażeń zmarła.

KOMUNIKAT. W dniach, od 17 do 21 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców kilkudziesięciu miejscowości czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla części województwa śląskiego. W ciągu najbliższych kilku dni należy uważać na upał! Słupki w termometrach poszybują do aż 32 st. C!

Szkło i ceramika w Tichauer Art Gallery to wystawa ośmiu artystów związanych z ASP we Wrocławiu, Nosi tytuł "Qunszt". Potrwa do 8 września 2024.

"Picasso. Zarys emocji" to najnowsza wystawa w Tichauer Art Gallery w Tychach, która potrwa do 6 października 2024 r. Złożona jest ze 116 prac, z których aż 70 proc. nigdy w Polsce nie było eksponowanych. Powstawały w okresie od lat 40. do końca życia artysty. Poruszają różną tematykę, także erotyczną. Bardzo odważne szkice przedstawiające relacje damsko-męskie znajdują się w specjalnym kąciku zarezerwowanym dla widzów dorosłych.