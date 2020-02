Studniówka 2020 I LO im. Karola Miarki z Mikołowa. Bal odbył się w Browarze Obywatelskim w Tychach [ZDJĘCIA].

Studniówka 2020 mikołowskiego I LO im. Karola Miarki [ZDJĘCIA]

Wchodzicie w dorosły świat, do którego przepustką jest matura. Od tej chwili będziecie mierzyć się z tym światem, ze swoimi marzeniami i - wierzcie mi - nie będzie to łatwe. Uważam jednak, że chcieć to móc; że nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego nie wolno rezygnować z marzeń, musicie wierzyć, że w tym trudnym świecie warto być aktywnym, bo wszelkie zło bierze się z bierności. Zatem w tym dorosłym życiu życzę wam hartu ducha i odwagi, a dziś - pięknej zabawy, która też jest sprawdzianem - waszej dorosłości i odpowiedzialności, a dla waszych nauczycieli i rodziców - okazją, by sprawdzić, jakich młodych ludzi wychowaliśmy. Ten sprawdzian nie wyklucza jednak wspaniałej, wyjątkowej zabawy - powiedziała Barbara Modzelewska, dyrektor I LO im. Karola Miarki w Mikołowie na wstępie do studniówki.