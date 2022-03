Na Ukrainę wyruszył kolejny transport z Powiatowego Magazynu Pomocy Humanitarnej w Mikołowie. Zebrane rzeczy trafią głównie na front

Dzisiaj, z Powiatowego Magazynu Pomocy Humanitarnej w Mikołowie wyruszył kolejny transport z darami na Ukrainę. Najpierw dotrze on do Lwowa, a stamtąd na front oraz do Kijowa, Żytomierza i Czernichowa. Wśród przewożonych rzeczy znajdują się przede wszystkim te przeznaczone dla żołnierzy jak żywność czy lekarstwa, ale także materiały medyczne dla szpitali w Kijowie czy środki higieniczne dla ukraińskich domów dziecka. Następny transport darów z Powiatowego Magazynu Pomocy Humanitarnej w Mikołowie wyruszy na Ukrainę w piątek, 25 marca.

Najpierw do Lwowa a potem na front

Jak informują organizatorzy, za logistykę transportu darów na ogarniętą wojną Ukrainę odpowiada Szymon Waszczyn, mieszkaniec Mikołowa, który przez ostatnich dwadzieścia lat prowadził firmę w Kijowie. Po wybuchu wojny, kanał przewozowy wykorzystuje on do zaopatrywania batalionów wojsk obronny terytorialnej, stacjonujących w Kijowie, a także oddziałów wojskowych oraz grup medycznych, szpitali i domów dziecka. Przewożone dla Ukraińców rzeczy najpierw trafią do Lwowa, a stamtąd będą rozdysponowane głównie tam, gdzie przebywają żołnierze, walczący z wojskami agresora. – Cała ta pomoc bezpośrednio z Mikołowa trafi do Lwowa, tam jest sortowana i jedzie dalej mniejszymi samochodami na linię frontu pod Kijów, Żytomierz i Czernichów – mówi Szymon Waszczyn.