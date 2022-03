Z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności

Policja w Orzeszu zatrzymała 46-letniego mieszkańca Ornontowic, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Ponadto, mężczyzna posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 14 marca 2022 roku w godzinach późno popołudniowych, na ulicy Podgórskiej policjanci z Orzesza zatrzymali do rutynowej kontroli nietrzeźwego kierowcę fiata punto. Jak się okazało, mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania samochodami z uwagi na przekroczoną liczbę punktów karnych, a od ubiegłego roku – sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ponadto, zatrzymany do kontroli 46-latek był nietrzeźwy, co potwierdziło badanie alkomatem, które wykazało obecność ponad 1,9 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Mieszkaniec Ornontowic ponownie stanie przed sądem. Za popełnione wykroczenia grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.